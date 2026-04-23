По информации телеканала Al Jazeera, израильские военные преднамеренно преследовали и убили ливанскую журналистку Амаль Халиль. Этот трагический инцидент, произошедший 22 апреля 2026 года в ливанской деревне Ат-Тири, расценивается как военное преступление в свете Женевских конвенций и Римского статута МУС. Журналистка газеты Al-Akhbar Амаль Халиль погибла, а её коллега, фотожурналистка Зейнаб Фарадж, получила серьёзные ранения, когда они прибыли в деревню для освещения последствий удара ЦАХАЛ.

Согласно свидетельствам, сначала беспилотник Израиля атаковал гражданский автомобиль, двигавшийся перед журналистками, что привело к гибели двух человек. Амаль и Зейнаб успели найти убежище в соседнем здании, однако спустя приблизительно два часа и это строение подверглось удару.

Спасательные службы, включая представителей «Красного Креста», оказались неспособны добраться до пострадавших на протяжении нескольких часов. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по машине скорой помощи был открыт огонь, а также брошена светошумовая граната. Тело Амаль Халиль удалось извлечь из-под обломков лишь спустя почти семь часов после атаки.

Примечательно, что ещё в 2024 году Амаль Халиль получила угрозы смертью через WhatsApp с израильского номера, где ей настоятельно рекомендовали покинуть Ливан. Эта трагическая ситуация спровоцировала мощную волну осуждения со стороны множества международных организаций, в то время как Израиль, как и ожидалось, представил свою версию событий.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам резко охарактеризовал случившееся как «вопиющее военное преступление». Он подчеркнул, что атаки на представителей прессы перестали быть случайностью, превратившись в «установленный метод». Комитет защиты журналистов (CPJ) и Международная федерация журналистов (IFJ) также выразили своё решительное осуждение, назвав инцидент грубым нарушением международного гуманитарного права и напомнив, что умышленное нападение на журналистов может быть квалифицировано как военное преступление.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) категорически отрицает преднамеренное нападение на журналистов, утверждая, что были замечены два транспортных средства, выехавшие из «военного сооружения» «Хезболлы». Одно из них, приблизившись к израильским солдатам, создало угрозу, после чего был нанесён удар по автомобилю и зданию, где укрылись журналистки. Израиль также заявляет, что не препятствовал спасателям, а детали инцидента проверяются.

Важно отметить, что данный инцидент произошёл в период действия формального перемирия между Израилем и Ливаном. С момента эскалации конфликта это уже далеко не первый случай гибели представителей прессы в Ливане. По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), Амаль Халиль стала как минимум седьмой погибшей журналисткой.