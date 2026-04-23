Американские военные силы перехватили по меньшей мере три танкера под иранским флагом в азиатских водах. Эти суда были отклонены от своих позиций вблизи Индии, Малайзии и Шри-Ланки, как сообщают источники Reuters в судоходной отрасли и службах безопасности.

Вашингтон ввел жесткую блокаду морской торговли Ирана, в то время как Иран, в свою очередь, обстреливал суда, чтобы предотвратить их проход через стратегический Ормузский пролив. Отмечается, что спустя почти два месяца после начала конфликта между США, Израилем и Ираном, признаков возобновления мирных переговоров в условиях неопределенного перемирия не наблюдается.

Закрытие пролива привело к серьезным перебоям в поставках пятой части мировых запасов нефти и газа, спровоцировав глобальный энергетический кризис. В последние дни американские войска уже задержали иранское грузовое судно и нефтяной танкер.

Иран, со своей стороны, заявил о задержании двух судов в среду, которые пытались покинуть Персидский залив через Ормузский пролив, после того как по ним и еще одному судну был открыт огонь. Это стало первыми задержаниями с начала войны.

Перехваченные суда

По данным двух американских и индийских источников Reuters в судоходной отрасли, а также двух отдельных западных источников по вопросам морской безопасности, США за последние дни перехватили как минимум еще три нефтяных танкера под иранским флагом.

Одним из таких судов был супертанкер Deep Sea под иранским флагом, частично загруженный нефтью. Его последнее публичное отслеживание транспондером фиксировалось у побережья Малайзии неделю назад.

Также было перехвачено меньшее судно Sevin под иранским флагом, способное вместить до 1 миллиона баррелей и перевозившее 65% своего груза. Данные отслеживания показали, что это судно в последний раз было замечено у побережья Малайзии месяц назад.

Среди перехваченных также оказался супертанкер Dorena под иранским флагом, полностью загруженный 2 миллионами баррелей нефти. Его последнее местоположение было зафиксировано у побережья южной Индии три дня назад.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в среду, что судно Dorena находится под сопровождением эсминца ВМС США в Индийском океане. Это произошло после попытки танкера нарушить блокаду.

По информации источников Reuters в судоходной отрасли, американские войска, вероятно, перехватили также танкер Derya под иранским флагом. Судно не успело разгрузить иранскую нефть в Индии до истечения срока действия американского исключения на закупку иранской нефти в воскресенье.

По данным MarineTraffic, это судно в последний раз было замечено у западного побережья Индии в пятницу.

Действия CENTCOM

Центральное командование США заявило в среду, что с начала блокады судов, входящих или выходящих из иранских портов, американские военные вынудили 31 судно развернуться или вернуться в порт.

Американские военные не опубликовали полный список перехваченных судов и не предоставили оперативных комментариев Reuters по поводу судов Derya и Deep Sea.

Третий источник Reuters по вопросам морской безопасности сообщил, что американские военные планируют наносить удары по иранским кораблям в открытых водах, подальше от Ормузского пролива. Это делается для того, чтобы избежать риска столкновения с плавучими минами во время операций.