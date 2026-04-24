Американский военный арестован за $400 000 на секретных ставках о Мадуро

В мире
Дата публикации: 24.04.2026
В Соединенных Штатах задержан военнослужащий Гэннон Кен Ван Дайк, который, используя конфиденциальные данные о планировании операции по захвату бывшего главы Венесуэлы Николаса Мадуро, незаконно заработал свыше 400 тысяч долларов на платформе Polymarket.

В США арестован военнослужащий Гэннон Кен Ван Дайк. Он незаконно обогатился на сумму более 400 тысяч долларов на платформе Polymarket, используя секретную информацию о подготовке операции по захвату бывшего главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тайная операция и нарушение клятвы

Согласно обвинительному акту, 38-летний солдат армии США служил в Форт-Брэгг. Он активно участвовал в планировании секретной операции "Абсолютная решимость" в Венесуэле.

Несмотря на подписанные обязательства о неразглашении, военный цинично использовал эти данные. Он извлек финансовую выгоду, опираясь на сроки и детали предстоящей операции.

Рискованные ставки на Polymarket

В декабре 2025 года Ван Дайк создал аккаунт на платформе Polymarket. Здесь пользователи делают ставки на вероятность различных событий.

Он поставил более 33 тысяч долларов на категории, касающиеся ввода американских войск в Венесуэлу и отстранения Мадуро от власти до конца января 2026 года. Это был крайне рискованный, но информированный шаг.

Когда 3 января американские войска действительно задержали Мадуро в Каракасе, ставки солдата сыграли. Это принесло ему ошеломляющую прибыль в 409 881 доллар.

Попытка скрыть следы

Полученные средства солдат оперативно вывел на иностранный криптовалютный кошелек. Затем он перевел их на вновь созданный брокерский счет, пытаясь запутать следы.

После появления в СМИ информации об аномальных ставках, Ван Дайк предпринял попытку уничтожить доказательства. Он обратился в службу поддержки Polymarket с ложной просьбой удалить его учетную запись, утверждая, что потерял доступ к электронной почте.

В настоящее время военнослужащему предъявлены серьезные обвинения. Они включают мошенничество, кражу секретной правительственной информации и незаконные финансовые операции. За эти преступления ему грозят десятки лет тюремного заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

