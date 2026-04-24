Напряженность между США и Ираном достигает пика: Вашингтон приказывает уничтожать иранские суда, Тель-Авив готовится к ударам, а Тегеран угрожает симметричным ответом. Узнайте о последних событиях конфликта, который уже влияет на мировую авиацию.

Конфликт между США и Ираном, начавшийся 28 февраля, вновь обострился. Двухнедельное перемирие, заключенное 7 апреля, завершилось без достижения мирного соглашения. Вашингтон активно приказывает обстреливать иранские суда, а Тель-Авив выражает готовность присоединиться к атаке, в то время как Тегеран демонстрирует решимость не сдаваться.

Трамп приказал топить корабли, которые ставят мины в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным уничтожать иранские суда, замеченные за установкой мин в стратегически важном Ормузском проливе. Об этом он заявил 23 апреля в своей социальной сети Truth Social.

"Я приказал ВМС США открывать огонь и уничтожать любые суда, устанавливающие мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний быть не должно", — подчеркнул американский лидер, добавив, что уже 159 иранских кораблей были потоплены.

Центральное командование ВС США сообщило о прибытии третьего американского авианосца на Ближний Восток, что свидетельствует об усилении военного присутствия. Впервые с 1986 года военно-морские силы применили корабельное артиллерийское орудие против другого судна.

Эсминец USS Spruance открыл огонь по иранскому грузовому судну Touska у берегов Ирана, как сообщает The War Zone. Американские военные предупредили Конгресс, что для полного разминирования Ормузского пролива может потребоваться до шести месяцев.

К операциям по разминированию готовятся также британские водолазы, о чем информирует Politico.

Израиль ожидает одобрения США для ударов по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил готовность страны возобновить военные действия против Ирана. Израиль ожидает разрешения от США для нанесения ударов по ключевым объектам Исламской Республики.

По словам Каца, Израиль стремится "вернуть Иран в каменный век", разрушив его энергосистему и подорвав национальную экономику. "Израиль ждет „зеленого света“ от Соединенных Штатов, прежде всего для ликвидации режима Хаменеи, а также для уничтожения центральных энергетических объектов и экономической инфраструктуры Ирана", — цитирует его The Times of Israel.

Тегеран сохранил значительную часть военного потенциала

Вопреки заявлениям Вашингтона, Иран сохраняет значительно больший военный потенциал, несмотря на удары со стороны США и Израиля. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с разведданными.

По их данным, к 8 апреля, когда вступило в силу перемирие, Иран сохранил около 50% своих баллистических ракет и пусковых установок. Также 60% сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остались нетронутыми, включая быстроходные катера, используемые для контроля над Ормузским проливом.

Сообщается, что две трети иранской авиации остаются боеспособными после кампании, проведенной США и Израилем.

Госдеп США призвал своих граждан срочно уезжать из Ирана

Госдепартамент США настоятельно рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Иран, пока воздушное пространство страны частично открыто. Официальный сайт ведомства опубликовал соответствующее предупреждение.

Тем американцам, кто не имеет возможности выехать из Исламской Республики, советуют оставаться в безопасных местах, таких как дома или отели, до получения дальнейших указаний, а также держаться подальше от окон.

"По состоянию на 21 апреля воздушное пространство Ирана частично снова открыто. Гражданам США следует покинуть Иран сейчас, ориентируясь на местные СМИ для поиска актуальной информации и консультируясь с коммерческими перевозчиками по поводу дополнительной информации о рейсах. Американцы, которые пытаются покинуть Иран, также могут это сделать по суше через Армению, Азербайджан, Турцию и Туркменистан", — гласит сообщение.

Дональд Трамп заявил, что не торопится завершать конфликт с Ираном

Дональд Трамп в своем сообщении в Truth Social заявил, что не испытывает спешки в завершении конфликта с Ираном. Он отметил, что, несмотря на мнения читателей The New York Times или зрителей CNN, он является "самым не подверженным давлению" Президентом в истории США.

"У меня есть всё время мира, а у Ирана — нет. Часы тикают", — написал Трамп, подчеркнув, что любая сделка с Ираном будет заключена только при условии ее выгоды для США, их союзников и всего мира.

Президент Трамп также категорически исключил применение ядерного оружия в этом конфликте. Он акцентировал внимание на том, что подобные вооружения не должны использоваться ни при каких обстоятельствах.

Тегеран угрожает ответить на новую агрессию США

Иранские военные разработали подробный план ответных мер на случай эскалации конфликта с Соединенными Штатами. Агентство Fars сообщает, что стратегия основана на принципе симметричного возмездия, предполагающего адекватный ответ на агрессивные действия.

Если Вашингтон или Тель-Авив нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана, Тегеран ответит точечными атаками на электростанции Израиля и американских союзников в регионе. В ответ на усиление морской блокады планируется полное перекрытие судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив и минирование Ормузского пролива.

В случае наземных военных операций США на территории Ирана, Тегеран намерен активизировать партизанскую войну. К ней будут привлечены местное население и военизированные группы "Оси сопротивления" для захвата американских военных баз в регионе.

Рост цен на авиатопливо привел к серьезным изменениям в работе европейских авиакомпаний

Значительный рост цен на авиатопливо вызвал серьезные изменения в деятельности европейских авиакомпаний. Немецкий холдинг Lufthansa Group принял решение закрыть дочернего перевозчика Lufthansa CityLine и временно вывести из эксплуатации шесть дальнемагистральных самолетов.

Голландская KLM сокращает свое расписание, отменив 160 рейсов, что составляет около 1% от всех ее европейских маршрутов. Британский лоукостер EasyJet сообщил о дополнительных расходах в 25 миллионов фунтов стерлингов за последний месяц из-за подорожания топлива.

Основная компания группы Lufthansa в Германии планирует отменить около 20 тысяч рейсов по аналогичной причине. Ирландский перевозчик Ryanair рассматривает сокращение количества рейсов на 5–10% в пиковый летний сезон, с мая по июль.

На фоне этих событий Иран начал получать доходы от пошлин за проход судов через Ормузский пролив.