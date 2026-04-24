Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал тревожное заявление, указав, что Россия способна атаковать страну НАТО в ближайшем будущем – речь идет о месяцах, а не о годах. Он также выразил сомнения относительно готовности США выполнить свои обязательства по защите Европы в рамках НАТО в случае подобного вторжения. В интервью Financial Times Туск подчеркнул: "Для всего восточного фланга, моих соседей… вопрос в том, является ли НАТО по-прежнему организацией, готовой, политически и логистически, реагировать, например, против России, если она попытается напасть".

Туск уточнил, что его высказывания не являются "скептицизмом в отношении статьи 5 НАТО", а скорее выражают "надежды на то, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практическое". Он подчеркнул серьезность ситуации, заявив: "Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", имея в виду возможное российское вторжение.

Премьер-министр Туск отметил, что у него "нет комплексов" относительно американо-польских отношений, однако ключевой вопрос заключается в том, как эти связи проявят себя перед лицом реальной угрозы. Он добавил: "Я хочу верить, что [статья 5] по-прежнему действительна, но иногда, конечно, у меня возникают проблемы". "Я не хочу быть таким пессимистом… но сегодня нам нужен еще и практический контекст", – подытожил он.

В качестве примера Туск привел инцидент прошлого года, когда около 20 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши, но некоторые союзники по НАТО отказались расценивать это как нападение. Он вспоминал: "У меня были проблемы в ночь на сентябрь, когда россияне совершили эту довольно масштабную провокацию с использованием беспилотников. Мне было непросто убедить наших партнеров по НАТО в том, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши".

Премьер-министр добавил, что некоторым членам НАТО "было гораздо проще притвориться, что ничего не произошло". Он заявил: "Поэтому я хочу быть уверенным, что если что-то случится, то… Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной".

Туск подчеркнул, что для эффективного отражения потенциального удара Европе необходимы конкретные инструменты и значительная мощь в сфере оборонных средств, а также мобильность вооруженных сил между государствами. Он отметил: "Парадоксально, но если у вас есть какие-то позитивные аспекты украинской войны, то это один из них: Европа все больше осознает, что мы будем вместе в военных аспектах [и] обороне".

Российская угроза для НАТО

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с обвинениями в адрес стран Балтии. Она заявила, что они якобы предоставляют свое воздушное пространство Украине для ударов по РФ. Захарова предупредила, что если Латвия, Литва и Эстония не прекратят эти действия, им придется столкнуться с ответными мерами.

Агентство Reuters сообщало, что десять европейских государств активно разрабатывают планы эвакуации гражданского населения на случай военного конфликта. Эта инициатива учитывает ценный опыт полномасштабной войны в Украине. К созданию подобных планов присоединились Германия и Польша, а также другие страны-члены НАТО, включая Эстонию, Латвию, Литву, Швецию, Норвегию, Финляндию, Исландию и Данию.