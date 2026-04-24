На фоне настойчивых слухов о внутренних разногласиях, высшее руководство Ирана выступило с мощным призывом к национальному единству. Президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи синхронно опубликовали заявления в соцсети X, подчеркивая сплоченность страны.

Призыв к единству нации

Руководство Ирана решительно выступило с общим обращением, призывая к единству нации. Это произошло на фоне активно циркулирующих слухов о возможном расколе внутри высших эшелонов власти страны.

Схожие по духу заявления были опубликованы в социальной сети X иранским Президентом Масудом Пезешкианом, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Аракчи.

Заявления высших должностных лиц

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф твердо заявил, что у Ирана есть одна нация, один Бог, один лидер и один путь. Он подчеркнул, что именно этот путь приведет Тегеран к несомненной победе.

Глава МИД Аббас Аракчи, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что государственные институции продолжают действовать единым фронтом. Это единство проявляется как на поле боя, так и в тонкостях дипломатии, демонстрируя беспрецедентную сплоченность иранского народа.

Напряженность в отношениях с США

На фоне этих событий, США рассматривают возможность нанесения новых ударов по Ирану. Это может произойти в случае срыва текущих сделок и договоренностей.

Ранее израильский 12-й канал сообщил, что Мохаммад Багер Галибаф был отстранен от участия в переговорах с США. Причиной такого решения стало вмешательство Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным Al-Arabiya, ссылающегося на пакистанский источник, переговорный процесс между Ираном и США по урегулированию конфликта, проходящий в Исламабаде, фактически заморожен. Основным препятствием в этих переговорах по-прежнему остается сохраняющаяся морская блокада со стороны США.