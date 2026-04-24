Текущее положение дел в Тегеране характеризуется как «полный паралич» и крайне нестабильная обстановка. В Иране на данный момент нет централизованного органа, обладающего властью или возможностью принимать ключевые решения.

На фоне этой нестабильности спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф объявил о своем выходе из переговоров с США, которые велись при посредничестве других государств. Эту новость в четверг, 23 апреля, передал израильский телеканал N12.

Причиной такого шага стало активное вмешательство Корпуса стражей исламской революции. Это произошло после того, как министр иностранных дел сорвал катарскую инициативу по стабилизации ситуации в Ормузском проливе.

Журналисты подчеркивают, что в Иране назревает острейший кризис, беспрецедентный со времен ухода аятоллы Хомейни. Обстановка в Тегеране по-прежнему характеризуется как «полный паралич» и крайне взрывоопасная.

Эта напряженность вынудила Мохаммада-Багера Галибафа, ранее координировавшего непубличные переговоры с США и руководившего диалогом в Пакистане, пойти на радикальный шаг. Он объявил о своем полном выходе из переговорного процесса.

Основной причиной такого решения стал его категорический отказ мириться с усиливающимся вмешательством генералов КСИР. Среди них особо выделяются Ахмад Вахиди и Аббас Арагчи.

По данным телеканала N12, генералы Корпуса стражей исламской революции все более активно вмешиваются в процесс принятия ключевых решений. Это фактически лишает Галибафа пространства для маневра в ходе деликатных переговоров.

«Последней каплей» в этой ситуации стал провал катарского предложения. Катар выступил с инициативой соглашения, предусматривающего свободный проход 20 судов из иранских портов, разрешенный США.

В ответ Иран должен был гарантировать безопасный проход 20 судов из стран Персидского залива через Ормузский пролив. Однако эту важную инициативу сорвал министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Ранее Аббас Арагчи считался соратником Галибафа, но в данном случае он поддержал жесткую позицию КСИР. Таким образом, он фактически заблокировал достижение этого соглашения.

В настоящий момент в Иране отсутствует единый центр, обладающий полномочиями или способностью принимать важные решения. Это усугубляет общую нестабильность в стране.

Накануне президент США Дональд Трамп уже заявлял о серьезном расколе внутри иранского правительства. В связи с этим он объявил о продлении режима перемирия.

Однако Мохаммад-Багер Галибаф, в свою очередь, категорически отверг это перемирие. Он заявил, что продолжение перемирия и возобновление судоходства через Ормузский пролив станут возможными лишь при условии полного снятия морской блокады Ирана со стороны США.