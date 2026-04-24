Громкий приговор в Грузии: экс-министр обороны Бурчуладзе получил 10 лет тюрьмы

В мире
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе. Его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов, назначив наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

Как сообщает грузинское издание SOVA со ссылкой на "Европейскую правду", судья Ираклий Хусквадзе также огласил вердикты по другим участникам дела. Бывший заместитель министра Георгий Хаиндрава и зять экс-министра Васил Мхеидзе были приговорены к 8 годам лишения свободы.

Помимо тюремного срока, Бурчуладзе и Хаиндрава получили дополнительный запрет на занятие государственных должностей. Этот запрет будет действовать в течение двух лет.

Конфискация имущества

В рамках судебного решения у Бурчуладзе было конфисковано значительное имущество. Среди него — земельный участок и дом, расположенные в Испании, а также дом и парковочное место в живописном поселке Цкнети.

Условный срок и признание вины

Бывший начальник департамента закупок Министерства обороны Владимир Гудушаури получил более мягкое наказание. Ему назначили 4 года условного срока, штраф в размере 10 тысяч лари и запрет на государственные должности сроком на один год.

Это решение стало возможным благодаря заключению процессуального соглашения с Гудушаури. В ходе судебного процесса он полностью признал свою вину.

Предъявленные обвинения

Бывшему министру Бурчуладзе инкриминировали серьезные преступления по статьям 194 и 332 Уголовного кодекса Грузии. Эти статьи касаются коррупционных деяний и отмывания денежных средств.

Хаиндрава и Гудушаури были обвинены в растрате средств в особо крупных размерах. Васил Мхеидзе, в свою очередь, проходил по делу как пособник в совершении этого преступления.

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

