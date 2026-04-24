Китайский ответ «стальными драконами»: демонстрация силы в Ормузском проливе

В мире
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китайский ответ «стальными драконами»: демонстрация силы в Ормузском проливе

В ответ на захват иранского судна Touska американскими военными, военно-политическое руководство Китая предприняло решительный шаг. Оно демонстративно перебросило три боевых корабля в стратегически важный район Ормузского пролива.

В состав этой мощной группы вошли эсминец «Таншань», фрегат «Дацин» и судно снабжения «Тайху».

По мнению военного эксперта, появление китайских военных кораблей на Ближнем Востоке — это не случайность. Эти суда, известные в культуре КНР как «стальные драконы», представляют собой тщательно спланированную геополитическую акцию. Её главная цель — надёжная защита экономических интересов Китая в регионе.

По словам эксперта, нападение на китайские корабли станет той самой «красной линией». Соединенные Штаты вряд ли осмелятся её пересечь, даже при всём численном превосходстве их флота в ближневосточном регионе.

