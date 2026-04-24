Национальная аллея в Вашингтоне стала местом мощной инсталляции: двадцать тысяч плюшевых медведей символизируют украинских детей, незаконно вывезенных Россией, призывая мир к их возвращению.

Национальная аллея в Вашингтоне стала местом проведения трогательной и масштабной акции. Здесь развернулась инсталляция из двадцати тысяч плюшевых медвежат, каждый из которых символизирует украинского ребенка, похищенного Россией. Эта мощная композиция была размещена под открытым небом, прямо у здания Конгресса США.

Игрушки, выполненные в светлых и красных тонах, были тщательно расположены, чтобы сформировать огромную англоязычную надпись. Она гласит: "PUTIN ABDUCTED 20,000 UKRAINIAN CHILDREN. BRING KIDS BACK" (Путин похитил 20 000 украинских детей. Верните Детей). Каждый плюшевый медвежонок в этой пронзительной инсталляции олицетворяет одного незаконно вывезенного ребенка.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подчеркнула, что благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть уже более двух тысяч детей. Однако тысячи маленьких украинцев по-прежнему разлучены со своими семьями и родными домами.

«Без возвращения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира», – заявила Стефанишина, выражая глубокую обеспокоенность.

К этой важной акции в поддержку украинских детей присоединились и представители американского парламента. Среди них были сенаторы Эми Клобучар и Ричард Блументаль, а также конгрессмены Майкл МакКол и Джейми Раскин.

Посол Стефанишина также акцентировала внимание на необходимости самых жестких санкций против России и ее руководства. Это необходимо, чтобы они ежедневно ощущали реальные и неотвратимые последствия своих преступлений.