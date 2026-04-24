Американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем USS George H. W. Bush, в четверг достигла Ближнего Востока. Ее прибытие призвано укрепить уже развернутую в регионе военно-морскую группировку. Об этом событии сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Согласно заявлению, авианосец USS George H.W. Bush (CVN 77) в настоящее время движется по Индийскому океану. Эта акватория находится в зоне ответственности Центрального командования США.

Состав ударной группы

В состав этой мощной группы, помимо самого авианосца, входят 48 боевых истребителей F/A-18E/F, размещенных на его борту. Также к ней присоединились эсминцы USS Mason, USS Donald Cook и USS Ross.

Эти эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk, способными поражать цели на расстоянии до 1,6 тысячи километров.

Увеличение присутствия CENTCOM

С прибытием USS George H. W. Bush, Центральное командование США теперь располагает тремя авианосными ударными группами на Ближнем Востоке. Это значительно увеличивает их военное присутствие в стратегически важном регионе.

В Аравийском море уже несет боевое дежурство авианосец USS Abraham Lincoln. Его сопровождают более 16 других боевых кораблей, включая ракетные эсминцы и крупные десантные корабли.

Эти силы активно участвуют в обеспечении американской военной блокады. Она направлена против коммерческих судов, связанных с Ираном, которые входят или выходят из иранских портов.