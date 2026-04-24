Нарушение перемирия: Израиль отразил ракетную атаку из Ливана и ответил ударом

Дата публикации: 24.04.2026
В условиях объявленного перемирия Израиль столкнулся с неожиданной ракетной атакой из Ливана. Системы ПВО успешно отразили угрозу, после чего Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) незамедлительно нанесла ответные удары по источникам обстрела.

В условиях объявленного режима прекращения огня, израильская противовоздушная оборона успешно перехватила несколько ракет. Эти снаряды были выпущены с территории Ливана, что стало серьезным нарушением договоренностей. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оперативно нанесла удары по объектам, откуда велся обстрел, как сообщают пресс-служба ЦАХАЛ и израильский "9 канал".

Подробности инцидента

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в приграничном с Ливаном поселке Штула. Это произошло незадолго до полуночи, вызвав беспокойство среди жителей.

По данным ЦАХАЛ, системы противовоздушной обороны эффективно справились с задачей, перехватив все выпущенные из Ливана ракеты. В ответ на агрессию израильские военные немедленно атаковали пусковую установку, из которой производился обстрел.

"Кроме того, была уничтожена еще одна заряженная и готовая к применению пусковая установка. Эта установка представляла угрозу для солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль", – говорится в сообщении ЦАХАЛ. Таким образом, была предотвращена потенциальная дальнейшая эскалация конфликта.

