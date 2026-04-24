Обострение и затяжной характер американо-израильского конфликта на Ближнем Востоке спровоцировали глубокий кризис в глобальной авиационной индустрии. Иранский кризис уже вызвал резкий рост стоимости авиабилетов по всей Европе.

Согласно анализу Европейской федерации транспорта и окружающей среды, ключевая причина этого скачка — критическая зависимость европейской авиации от импорта топлива. Евросоюз ввозит около 95% сырой нефти, но для авиационного топлива требуется специфическое сырье, импорт которого достигает почти 100%.

Более того, примерно треть всего авиационного топлива ЕС закупал в виде готового переработанного продукта. Основными поставщиками были страны Ближнего Востока, и теперь эти жизненно важные поставки оказались под угрозой из-за блокировки Ормузского пролива.

Перекройка полетных планов

Крупнейшие авиаперевозчики вынуждены заблаговременно отменять тысячи рейсов, что сопровождается неуклонным ростом цен на билеты. Эта ситуация разворачивается прямо перед началом сезона летних отпусков, создавая дополнительные сложности для путешественников.Авиакомпании подтверждают необходимость изменения маршрутов, чтобы обходить опасные зоны воздушного пространства. Это неизбежно увеличивает длительность полетов и значительно повышает расходы на топливо.

Однако наиболее ощутимым результатом дефицита авиационного топлива стали вынужденные массовые отмены рейсов. Так, Lufthansa объявила о корректировке летнего расписания до октября, планируя сократить около 20 тысяч короткомагистральных, то есть внутриевропейских, рейсов.

По оценкам группы, подобные меры позволят сэкономить примерно 40 тысяч тонн авиационного топлива.

Неизбежный рост стоимости

Стоимость полетов существенно возросла для авиаперевозчиков, что создает колоссальное финансовое давление. Не все компании способны выдержать такую нагрузку, поэтому многие уже были вынуждены поднять цены на билеты.

В конце марта латвийская авиакомпания airBaltic официально обратилась к своему главному акционеру — правительству — с просьбой о помощи из-за ухудшения финансового положения. Вопрос о поддержке перевозчика был рассмотрен на политическом уровне, и Сейм Латвии в итоге одобрил предоставление airBaltic краткосрочного кредита в размере 30 миллионов евро.

Относительная стабильность в некоторых регионах

Некоторые страны пока не ощутили острого дефицита топлива, хотя и они активно готовятся к возможному ухудшению обстановки. Однако рост цен затронул всех без исключения, что делает невозможным полное избежание кризиса в современном глобализированном мире.

Британская ассоциация авиакомпаний Airlines UK призвала правительство принять упреждающие меры и подготовиться к потенциальному дефициту топлива. Это необходимо для предотвращения сбоев в полетах в случае дальнейшего обострения кризиса.

Страны Южной Европы также сообщают о более стабильной ситуации на своих рынках. Министр инфраструктуры Португалии Мигель Пинту Луш даже заверил, что его страна не ожидает дефицита авиационного топлива.

Это объясняется диверсифицированной системой поставок: главный поставщик для португальских аэропортов, компания Galp Energia, получает нефть в основном из Бразилии. Затем сырье перерабатывается на собственном нефтеперерабатывающем заводе компании в Синеше.

Сдержанный оптимизм выражают и в Испании, где импортные источники топлива включают США и страны Северной Африки.