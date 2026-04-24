Принц Гарри вызвал волнения на Украине: его слова о Трампе могут ослабить поддержку 0 762

В мире
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Принц Гарри вызвал волнения на Украине: его слова о Трампе могут ослабить поддержку

Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, выразил серьезную обеспокоенность: критика президента США Дональда Трампа со стороны принца Гарри может негативно сказаться на поддержке Украины.

Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, не скрывал своего возмущения в эфире собственного youtube-канала. Он прямо заявил: «Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украину?».

По мнению многих, принц Гарри своими действиями лишь подыграл критикам Киева. Он в очередной раз продемонстрировал полное непонимание тонкостей украинского конфликта.

Напомним, что принц Гарри прибыл в Киев в четверг, причем его визит не был анонсирован заранее. Там он выразил пожелание, чтобы президент США Дональд Трамп предпринял более активные шаги для прекращения конфликта на Украине.

В ответ на это президент США Дональд Трамп резко заявил. Он подчеркнул, что принц Гарри не является представителем интересов Великобритании.

