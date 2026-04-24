Вооруженные силы Соединенных Штатов получили четкое указание: уничтожать иранские маломерные суда, которые будут замечены за установкой мин. Этот приказ касается акватории Ормузского пролива и был отдан лично американским лидером Дональдом Трампом.
Агентство AP News сообщает о прямом указании: «Трамп приказал американским военным „стрелять и уничтожать“ иранские маломерные суда, устанавливающие мины для перекрытия движения в Ормузском проливе».
До этого глава Белого дома уже сообщал в социальных сетях о планах США активизировать усилия по разминированию этого важного водного пути.
Многие аналитики сходятся во мнении, что этот инцидент значительно обостряет и без того напряженное противостояние в Персидском заливе. Ранее Пентагон уже сообщал о захвате очередного танкера, который был связан с контрабандой иранской нефти. Это событие лишь добавило неразберихи в общие усилия по прекращению конфликта.
