По данным телеканала CNN, американские военные активно разрабатывают планы по нанесению ударов по иранским объектам, расположенным в стратегически важном Ормузском проливе. Эти действия направлены на принуждение Тегерана к диалогу.

Американские военные активно разрабатывают детальные планы по нанесению ударов по иранским объектам, расположенным в районе Ормузского пролива. Как передает Источники CNN сообщают, потенциальными целями этих атак могут стать минные суда и быстроходные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Детали потенциальных ударов

Предполагаемые бомбардировки способны затронуть обширные акватории Ормузского пролива, Оманского залива и южной части Персидского залива. Телеканал отмечает, что новая стратегия США предполагает сосредоточение на ключевых морских путях, в отличие от первых недель боевых действий, когда удары наносились в основном вдали от пролива.

Источники CNN также не исключают возможность атак на объекты двойного назначения и энергетическую инфраструктуру Ирана. Главная цель таких решительных действий — принудить Тегеран к переговорному процессу.

Среди рассматриваемых вариантов — точечные удары по иранскому военному командованию и чиновникам, активно выступающим против диалога с США. Вашингтон, в частности, рассматривает генерал-майора Ахмада Вахиди, командующего КСИР (элитные подразделения вооруженных сил Ирана), в качестве одной из возможных целей.

В Пентагоне, по имеющимся данным, считают, что для полного разминирования Ормузского пролива потребуется не менее полугода. Это подчеркивает сложность и масштаб потенциальных операций.