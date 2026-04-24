Трамп решительно отверг ядерный удар по Ирану, но пригрозил завершить операцию 0 105

В мире
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп решительно отверг ядерный удар по Ирану, но пригрозил завершить операцию

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность американских войск поразить все оставшиеся цели в Иране при отсутствии соглашения, однако категорически исключил возможность применения ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп сделал важное заявление: американские войска готовы нанести удары по всем оставшимся объектам в Иране, если дипломатическое соглашение не будет достигнуто. При этом глава государства категорически отверг возможность использования ядерного оружия. Он озвучил свою позицию, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

"Нет. Зачем мне это нужно? Зачем такой глупый вопрос? Зачем мне использовать ядерное оружие, если мы полностью уничтожили их очень традиционным способом?"

Детали операции

Президент Трамп уточнил, что на текущий момент вооруженные силы США уже успешно уничтожили 78% намеченных целей на иранской территории. В числе пораженных объектов оказались ключевые мощности по производству ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Трамп особо отметил, что Соединенные Штаты активно работают над условиями потенциального соглашения с Ираном. В случае, если эти договоренности не будут достигнуты, американские войска завершат начатую военную операцию, поразив все оставшиеся цели.

Позиция по ядерному оружию

Президент США также подчеркнул, что применение ядерного оружия является недопустимым для кого бы то ни было.

"Я хочу заключить соглашение, при котором наша страна и мир будут в безопасности от безумцев с ядерным оружием", – заявил Трамп.

