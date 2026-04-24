Ученые из Смитсоновского института в Соединенных Штатах смогли спустя три года после обнаружения огромного золотого яйца на дне залива Аляска разгадать его тайну, передает Daily Mail.

Ранее считалось, что яйцо принадлежит неизвестному животному или инопланетной цивилизации, подчеркивает автор материала. Однако морские биологи развеяли этот миф.

По словам доктора Стивена Оскавича, на самом деле объект представляет собой скопление мертвых клеток гигантской глубоководной актинии Relicanthus daphneae. Комок изначально был прикреплён к камню, но актиния либо погибла, либо перебралась в новое место.

«Очень приятно, что мы помогли разгадать загадку яйца. Даже спустя годы после того, как мы его нашли, мы периодически получали запросы на уточнение его происхождения. Я очень рад, что мы можем привлечь внимание к таким маленьким и необычным вещам на нашей планете», – заявил Оскавич.

Золотое яйцо было обнаружено в 2023 году во время глубоководной экспедиции под руководством Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).Операторы дистанционно управляемого аппарата Deep Discoverer плыли по дну океана, когда заметили странный объект – он был гладким, блестящим и мягким, с большим отверстием спереди.