Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Власти США изменили федеральный статус каннабиса

Дата публикации: 24.04.2026
Правительство США перевело каннабис в список менее строгих веществ

Администрация президента США 23 апреля перевела каннабис в категорию веществ с менее строгим регулированием, сообщает CNBC. Это решение не легализует препарат на федеральном уровне, но переносит его из Списка I в Список III, что значительно расширит возможности для научных исследований и медицинского применения. Финансовые последствия этого шага также масштабны, поскольку изменение статуса освобождает профильные компании от действия раздела 280E* Налогового кодекса США.

Теперь бизнес сможет вычитать стандартные расходы, такие как аренда и заработная плата, а также получит доступ к банковским услугам, который ранее был закрыт. Соучредитель компании Curio Wellness Венди Бронфейн отметила, что «улучшение денежного потока от изменения статуса поддержит реинвестирование, укрепит стабильность и поможет создать импульс для более последовательных стандартов с течением времени».

Процесс переклассификации был запущен в 2024 году администрацией Джо Байдена, после чего прошел период общественных обсуждений. Текущее решение последовало за недавним указом Дональда Трампа об ускорении клинических испытаний ряда других препаратов, что знаменует один из самых значительных сдвигов в федеральной политике США за последние десятилетия.

*Раздел 280E — положение налогового законодательства США, которое запрещает компаниям, работающим с веществами из строгих списков контроля, вычитать из налогооблагаемой базы обычные коммерческие расходы. Из-за этого такие предприятия вынуждены платить налоги со всей валовой прибыли, что делает их налоговую нагрузку аномально высокой.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео