Администрация президента США 23 апреля перевела каннабис в категорию веществ с менее строгим регулированием, сообщает CNBC. Это решение не легализует препарат на федеральном уровне, но переносит его из Списка I в Список III, что значительно расширит возможности для научных исследований и медицинского применения. Финансовые последствия этого шага также масштабны, поскольку изменение статуса освобождает профильные компании от действия раздела 280E* Налогового кодекса США.

Теперь бизнес сможет вычитать стандартные расходы, такие как аренда и заработная плата, а также получит доступ к банковским услугам, который ранее был закрыт. Соучредитель компании Curio Wellness Венди Бронфейн отметила, что «улучшение денежного потока от изменения статуса поддержит реинвестирование, укрепит стабильность и поможет создать импульс для более последовательных стандартов с течением времени».

Процесс переклассификации был запущен в 2024 году администрацией Джо Байдена, после чего прошел период общественных обсуждений. Текущее решение последовало за недавним указом Дональда Трампа об ускорении клинических испытаний ряда других препаратов, что знаменует один из самых значительных сдвигов в федеральной политике США за последние десятилетия.

*Раздел 280E — положение налогового законодательства США, которое запрещает компаниям, работающим с веществами из строгих списков контроля, вычитать из налогооблагаемой базы обычные коммерческие расходы. Из-за этого такие предприятия вынуждены платить налоги со всей валовой прибыли, что делает их налоговую нагрузку аномально высокой.