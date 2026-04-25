Мощный удар США: Санкции обрушились на китайский НПЗ и «теневой флот» Ирана 0 440

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мощный удар США: Санкции обрушились на китайский НПЗ и «теневой флот» Ирана

Соединенные Штаты Америки нанесли новый санкционный удар, нацелившись на крупный китайский нефтеперерабатывающий завод и десятки судоходных компаний с танкерами, задействованных в транспортировке иранской нефти. Эти меры призваны перекрыть важнейшие каналы финансирования Тегерана.

Под прицелом санкций: кто попал под удар

В минувшую пятницу Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении жестких ограничений. Под санкции попала китайская компания Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., которую ведомство назвало "одним из самых ценных покупателей" Тегерана.

Помимо этого, ограничения затронули около сорока судоходных компаний и танкеров, активно участвующих в перевозке иранской нефти. Эти суда являются частью так называемого "теневого флота", обеспечивающего экспорт сырья.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул решимость Вашингтона. Он заявил: "Министерство финансов будет продолжать перекрывать сеть судов, посредников и покупателей, на которые Иран полагается для транспортировки своей нефти на мировые рынки".

Напряженная обстановка: война и морская блокада

Эти новые санкции стали ответом на текущую геополитическую ситуацию, когда США установили морскую блокаду. Она направлена против судов, имеющих отношение к Ирану, в стратегически важном Ормузском проливе.

Основная цель Вашингтона — полностью перекрыть поток нефтяных доходов Ирана. Это произошло после того, как Тегеран, в свою очередь, закрыл пролив в ответ на военные действия, инициированные США и Израилем.

Дипломатические маневры: переговоры в Пакистане

Примечательно, что о введении этих жестких ограничений было объявлено в тот же день, когда Белый дом сделал важное заявление. Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер направляются в Пакистан для проведения переговоров с иранскими официальными лицами.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп в интервью CNBC сообщил о перехвате американскими силами лодки с "подарком" из Китая. Это заявление было воспринято как завуалированный намек на потенциальные поставки оружия в Тегеран.

