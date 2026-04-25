Трамп требует немедленного возврата $159 млрд пошлин после вердикта Верховного суда

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп требует немедленного возврата $159 млрд пошлин после вердикта Верховного суда

Президент США Дональд Трамп решительно заявил, что американская администрация обязана вернуть ошеломляющую сумму в $159 млрд, полученную от импортных пошлин, ссылаясь на недавнее и, по его мнению, "ужасающее" решение Верховного суда.

Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости возврата американской администрацией $159 млрд, собранных в виде импортных пошлин. Это заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social, комментируя решение Верховного суда.

— Людям и компаниям, которые пользовались нашей страной на протяжении десятилетий, теперь нужно вернуть $159 млрд из-за ужасающего и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам.

Ранее, еще в декабре, американский лидер высказывал предположение, что к 2025 году Соединенные Штаты могли бы аккумулировать около $20 трлн за счет взимания импортных пошлин с товаров, поступающих из других стран.

Верховный суд США 20 февраля вынес решение, согласно которому Трамп превысил свои полномочия, вводя импортные пошлины под предлогом Закона об экономических мерах в чрезвычайных ситуациях (IEEPA). Однако высшая судебная инстанция не дала четких указаний, обязано ли правительство США фактически возвращать уже уплаченные пошлины.

