Венесуэла и Колумбия объявили о военном сотрудничестве против «мафиозных» группировок

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Венесуэла и Колумбия объявили о новой инициативе военного сотрудничества, направленной против «мафиозных» группировок на общей границе, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что цель этих «совместных усилий» — «освободить приграничные районы от мафиозных группировок, вовлечённых в различные незаконные виды деятельности — от кокаина и нелегального золота до торговли людьми и редкоземельными ресурсами».

Петро стал первым иностранным лидером, посетившим Венесуэлу после свержения её лидера Николаса Мадуро в ходе операции вооружённых сил США 3 января. Он встретился с Делси Родригес, которая после свержения Мадуро стала временным президентом.

"Обе страны взяли на себя задачу разработать (…) военные планы, а также немедленно создать механизмы для обмена информацией и развития разведки", — заявила Родригес.

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает временное правительство Родригес, которое открыло нефтяную промышленность Венесуэлы для американских компаний.

Петро резко раскритиковал операцию США по захвату Мадуро, чем вызвал недовольство Трампа, который обвиняет левого президента Колумбии в недостаточной борьбе с производством наркотиков.

Саммит Петро и Родригес изначально был запланирован на март в приграничном колумбийском городе Кукута, однако в последний момент был отменён.

В районе вокруг Кукуты действуют левые партизанские группировки, вовлечённые в наркоторговлю. Колумбия долгое время обвиняла Венесуэлу в финансировании и укрытии этих группировок.

#США #граница #Венесуэла #Колумбия #политика
