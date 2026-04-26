Белый дом готовится к грандиозному государственному ужину в честь визита короля Чарльза III и королевы Камиллы. Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди уже приоткрыл завесу тайны над предпочтениями монархов, раскрыв их любимые блюда и строгие диетические запреты.

Даррен МакГрейди, бывший королевский шеф-повар, уже поделился подробностями меню, призванного удивить британских монархов. Оказывается, произвести впечатление на короля не так уж сложно, если соблюдать два главных правила: качество и сезонность продуктов. Король Чарльз III предпочитает местные фермерские товары, а его рацион строится на простых, но при этом изысканных ингредиентах.

МакГрейди, имевший честь работать с Елизаветой II и принцессой Дианой, раскрыл некоторые гастрономические предпочтения: "Если есть блюдо с сыром, король его обожает, потому что он любит сыр. Он также любит мед, грилированные овощи, ризотто и особенно баранину. Здесь, в Великобритании, невероятная баранина. Он бы был рад, если бы там, Штатах, была баранина". Британская телеведущая Хелена Чард, в свою очередь, отмечает, что король "одержим горошком", считая органический мятный горошек вершиной овощной иерархии для Чарльза. Королева Камилла же питает особую слабость к шоколаду.

Запрещенные деликатесы: чеснок и морепродукты

Подготовка к столь значимому ужину занимает недели, ведь Белый дом тщательно консультируется с Дворцом по вопросам диетических ограничений. Строгий протокол безопасности и этикета диктует исключение некоторых ингредиентов из меню.

На государственном ужине никогда не появятся: чеснок, который исключают из практических соображений, чтобы избежать неприятного запаха во время бесед. Моллюски и морепродукты также под запретом из-за высокого риска пищевого отравления во время зарубежных визитов.

Король Чарльз принципиально не употребляет фуа-гра, поэтому этот продукт также исключен. Острые карри и тяжелые красные соусы считаются слишком неопрятными или экспериментальными для такого торжественного мероприятия.

Кулинарная дипломатия президента Трампа

По мнению Fox News, этот ужин станет прекрасной возможностью продемонстрировать американскую идентичность. В отличие от британских банкетов, часто имеющих французский уклон, в США будет подано "американское до глубины души" меню. Это подчеркнет достижения сельского хозяйства и виноделия Соединенных Штатов.

Для президента Трампа этот банкет является важным шансом укрепить отношения на высшем уровне. Хотя в меню могут присутствовать легкие отсылки к британским традициям, например, яблочный пирог, общий стол будет исключительно американским. Финальный вариант меню, выбранный из трех тестовых образцов, будет официально объявлен за 24 часа до начала ужина.