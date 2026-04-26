Цены на бензин в мире: от рекордно низких в Ливии до рекордно высоких в Гонконге. Сколько километров можно проехать на одинаковую сумму.

Стоимость топлива в разных странах мира может различаться более чем в 170 раз. По данным GlobalPetrolPrices на апрель 2026 года, самые низкие цены на бензин зафиксированы в Ливии: всего 0,09 доллара за галлон, а самые высокие в Гонконге, где галлон обходится в 15,65 доллара.

Среднемировой показатель составляет 5,58 доллара за галлон. Разница в цене напрямую зависит от двух факторов: наличия собственной нефти и уровня налогов.

Абсолютным лидером по доступности топлива является Ливия. Цена в 0,09 доллара за галлон делает бензин там дешевле бутилированной воды. Следом идут Иран (0,11 доллара) и Венесуэла (0,13 доллара). В этих странах правительства вводят масштабные субсидии на топливо, чтобы сохранять социальную стабильность и поддерживать внутреннее потребление. В первую десятку самых доступных цен также входят Ангола (1,24 доллара), Кувейт (1,28 доллара), Алжир (1,34 доллара), Туркменистан (1,62 доллара), Египет (1,66 доллара), Казахстан (1,99 доллара) и Катар (2,13 доллара). Саудовская Аравия и Оман замыкают список стран с ценами ниже среднемировых — по 2,35 доллара за галлон.

Противоположная ситуация наблюдается в регионах с высокой плотностью населения, отсутствием собственной нефти и акцизной политикой. Гонконг занимает первое место в мире с показателем 15,65 доллара за галлон. Европейские страны также входят в число лидеров по дороговизне: Нидерланды, Дания, а также в этой категории Израиль и Малави. Высокие налоги на топливо в этих государствах направлены на пополнение бюджета, стимулирование экономии ресурсов и развитие альтернативного транспорта.

В России цена бензина на апрель 2026 года составляет около 67 рублей за литр (примерно $0,89), что соответствует порядка $3,35 за галлон. С начала года топливо подорожало более чем на 3%, а стоимость популярного АИ-95 достигла почти 69 рублей за литр.

Самый простой способ осознать разрыв в ценах: посмотреть, какое расстояние можно преодолеть на одну и ту же сумму. В Ливии на 10 долларов можно приобрести достаточно бензина, чтобы проехать примерно 3885 миль (около 6250 километров). В Гонконге тех же 10 долларов хватит всего на 22 мили (около 35 километров). Таким образом, покупательная способность водителя в разных точках мира различается в десятки раз, и это напрямую зависит не от экономики страны в целом, а от её налоговой и субсидиарной политики в сфере нефтепродуктов.