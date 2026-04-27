Нафтали Беннетт и Яир Лапид, ранее возглавлявшие правительство Израиля, объявили о слиянии своих политических сил. Они формируют новую партию, нацеленную на борьбу с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Новая политическая структура под названием "Вместе" будет возглавлена Нафтали Беннеттом. Он известен как сторонник и бывший защитник поселенцев, чьи взгляды несколько сместились к центру, особенно во внутренних вопросах.

Хотя Беннетт покинул политику после поражения от премьер-министра Нетаньяху в 2022 году, он остается одним из сильнейших соперников действующего главы правительства, что подтверждают еженедельные опросы избирателей.

Яир Лапид, центрист, чья основная электоральная база сосредоточена в Тель-Авиве, в настоящее время возглавляет оппозицию через свою партию "Еш Атид". Он и Беннетт ранее руководили крупным правительством, которое смогло отстранить Нетаньяху от власти.

Однако то правительство просуществовало чуть больше года, прежде чем потерпеть поражение от Нетаньяху в 2022 году. После этого премьер-министр Нетаньяху сформировал самое правое и самое религиозное правительство в истории страны, проводя популистскую политику, которую оппоненты называют разъединяющими и антидемократическими.

Заявление об объединении

В совместном заявлении Беннетта и Лапида говорится, что они объявляют о "первом шаге в процессе исцеления Государства Израиль: объединение партий Еш Атид и Беннета 2026 в единую партию во главе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом".

Далее в заявлении подчеркивается: "Этот шаг объединяет "блок реформ", кладет конец внутренней борьбе и позволяет направить все усилия на достижение решающей победы на предстоящих выборах и привести Израиль к необходимым реформам".

Важно отметить, что в предыдущей договоренности между ними предусматривалось поочередное занятие должностей премьер-министра. Однако новое соглашение не содержит такого положения, что указывает на изменение стратегии и подхода к управлению.

Перспективы на выборах

Опросы, проведенные на прошлых выходных, показали, что Нафтали Беннетт и премьер-министр Нетаньяху имеют почти одинаковые результаты поддержки, что свидетельствует о высокой конкуренции на политической арене.

Если к прогнозируемым местам Беннетта добавить места, которые может получить Лапид, их объединенная сила способна сформировать крупнейшую партию. Это даст им право на формирование следующего правительства Израиля.

Согласно тем же опросам выходных, оппозиционный блок, исключая израильских арабов, может получить 60 или 61 место из 120. Такое количество мест является достаточным для формирования коалиции и прихода к власти.