Компания ThinKom Solutions, базирующаяся в Готорне, Калифорния, громко заявила о своем вступлении на рынок высокомощного микроволнового оружия в августе 2025 года, как сообщает Defence Blog. Недавний эксперимент армии США, известный как Cross Domain Fires Concept Focused Warfighting Experiment, продемонстрировал впечатляющие возможности их мобильной системы.

Установленная на обычном пикапе и управляемая радаром EchoShield от Echodyne, эта установка способна мгновенно вывести из строя электронику дрона, не сделав ни единого выстрела. Компания активно разрабатывает системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (UAS), а также для интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, выполняя и другие задачи по противодействию электронным средствам.

"Этот шаг был не столько кардинальным изменением, сколько расширением деятельности – компания более двух десятилетий занималась созданием систем фазированных антенных решеток для спутниковой связи, а основная технология, лежащая в основе этих систем, – запатентованная конструкция под названием VICTS – оказалась чрезвычайно подходящей для работы с экстремальными уровнями мощности, которых требует оружие на основе микроволн высокой мощности", – подчеркивает издание. В ходе разработки и испытаний компания уже убедительно доказала, что ее фазированные антенные решетки VICTS способны выдерживать колоссальную мощность на уровне гигаватт.

Система HPM на базе VICTS, выкрашенная в строгий военный оливковый цвет, была установлена прямо на платформе обычного пикапа посреди открытого поля. "Без прицепа. Нет генератора размером с морской контейнер. Нет специального транспортного средства или специализированного шасси. Пикап, система и возможность передвижения", – с гордостью заявляется в публикации.

Издание акцентирует, что такая впечатляющая мобильность не является случайностью, а представляет собой ключевое преимущество ThinKom, отличающее их подход к HPM от предыдущих разработок.

VICTS расшифровывается как Variable Inclination Continuous Transverse Stub – это уникальная управляемая механическая фазированная антенная решетка, разработанная и запатентованная компанией специально для спутниковой связи. В отличие от большинства аналогов, управляющих лучом электронно, VICTS использует механическое управление, что позволяет ей выдерживать значительно более высокие пиковые мощности. Это исключает потери в тепловом режиме и эффективности, которые обычно наблюдаются у электронно-управляемых решеток при работе с экстремальными уровнями мощности.

"Микроволновое оружие высокой мощности (HPM) действует путем направления на цель – в данном случае на приближающийся дрон – сконцентрированной электромагнитной энергии с интенсивностью, достаточной для повреждения или уничтожения электроники внутри него", – подробно объясняет издание. Дрон, потерявший связь, может просто зависнуть, вернуться на базу или продолжить выполнение своей миссии.

Однако беспилотник, чьи контроллер полета, GPS-приемник или электроника управления двигателем были буквально сожжены гигаваттным импульсом микроволновой энергии, уже не способен ни на одно из этих действий. Компания называет этот эффект "жестким уничтожением": сфокусированная электромагнитная энергия проникает в цель через антенны или взаимодействует с другой электроникой, нанося мгновенный и непоправимый ущерб на расстоянии.

Благодаря 360-градусному обзору и возможности действовать в движении, которые ThinKom подчеркивает при интеграции EchoShield, система успешно решает тактические задачи, недоступные для стационарных HPM-комплексов. Издание подчеркивает, что параметры размера, веса и мощности (SWaP), на которые ориентируется компания, критически важны для системы, предназначенной для легких транспортных средств.

"Каждый килограмм, добавленный к системе, – это килограмм, отнятый от чего-то другого. Каждый ватт основной мощности, который потребляет система HPM, – это ватт, недоступный для систем связи, датчиков или других систем транспортного средства", – объясняется в статье. Компания с уверенностью заявляет, что разработанный ими комплекс идеально подходит как для мобильных, так и для стационарных операций.