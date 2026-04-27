Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мощное микроволновое оружие: армия США тестирует «пушку», выводящую дроны из строя 0 148

В мире
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мощное микроволновое оружие: армия США тестирует «пушку», выводящую дроны из строя

Американские военные успешно испытали инновационную мобильную систему, использующую высокомощные микроволны. Эта технология способна мгновенно нейтрализовать электронику беспилотников, не требуя ни единого выстрела.

Компания ThinKom Solutions, базирующаяся в Готорне, Калифорния, громко заявила о своем вступлении на рынок высокомощного микроволнового оружия в августе 2025 года, как сообщает Defence Blog. Недавний эксперимент армии США, известный как Cross Domain Fires Concept Focused Warfighting Experiment, продемонстрировал впечатляющие возможности их мобильной системы.

Установленная на обычном пикапе и управляемая радаром EchoShield от Echodyne, эта установка способна мгновенно вывести из строя электронику дрона, не сделав ни единого выстрела. Компания активно разрабатывает системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (UAS), а также для интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, выполняя и другие задачи по противодействию электронным средствам.

"Этот шаг был не столько кардинальным изменением, сколько расширением деятельности – компания более двух десятилетий занималась созданием систем фазированных антенных решеток для спутниковой связи, а основная технология, лежащая в основе этих систем, – запатентованная конструкция под названием VICTS – оказалась чрезвычайно подходящей для работы с экстремальными уровнями мощности, которых требует оружие на основе микроволн высокой мощности", – подчеркивает издание. В ходе разработки и испытаний компания уже убедительно доказала, что ее фазированные антенные решетки VICTS способны выдерживать колоссальную мощность на уровне гигаватт.

Система HPM на базе VICTS, выкрашенная в строгий военный оливковый цвет, была установлена прямо на платформе обычного пикапа посреди открытого поля. "Без прицепа. Нет генератора размером с морской контейнер. Нет специального транспортного средства или специализированного шасси. Пикап, система и возможность передвижения", – с гордостью заявляется в публикации.

Издание акцентирует, что такая впечатляющая мобильность не является случайностью, а представляет собой ключевое преимущество ThinKom, отличающее их подход к HPM от предыдущих разработок.

VICTS расшифровывается как Variable Inclination Continuous Transverse Stub – это уникальная управляемая механическая фазированная антенная решетка, разработанная и запатентованная компанией специально для спутниковой связи. В отличие от большинства аналогов, управляющих лучом электронно, VICTS использует механическое управление, что позволяет ей выдерживать значительно более высокие пиковые мощности. Это исключает потери в тепловом режиме и эффективности, которые обычно наблюдаются у электронно-управляемых решеток при работе с экстремальными уровнями мощности.

"Микроволновое оружие высокой мощности (HPM) действует путем направления на цель – в данном случае на приближающийся дрон – сконцентрированной электромагнитной энергии с интенсивностью, достаточной для повреждения или уничтожения электроники внутри него", – подробно объясняет издание. Дрон, потерявший связь, может просто зависнуть, вернуться на базу или продолжить выполнение своей миссии.

Однако беспилотник, чьи контроллер полета, GPS-приемник или электроника управления двигателем были буквально сожжены гигаваттным импульсом микроволновой энергии, уже не способен ни на одно из этих действий. Компания называет этот эффект "жестким уничтожением": сфокусированная электромагнитная энергия проникает в цель через антенны или взаимодействует с другой электроникой, нанося мгновенный и непоправимый ущерб на расстоянии.

Благодаря 360-градусному обзору и возможности действовать в движении, которые ThinKom подчеркивает при интеграции EchoShield, система успешно решает тактические задачи, недоступные для стационарных HPM-комплексов. Издание подчеркивает, что параметры размера, веса и мощности (SWaP), на которые ориентируется компания, критически важны для системы, предназначенной для легких транспортных средств.

"Каждый килограмм, добавленный к системе, – это килограмм, отнятый от чего-то другого. Каждый ватт основной мощности, который потребляет система HPM, – это ватт, недоступный для систем связи, датчиков или других систем транспортного средства", – объясняется в статье. Компания с уверенностью заявляет, что разработанный ими комплекс идеально подходит как для мобильных, так и для стационарных операций.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео