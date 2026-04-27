Против Нетаньяху в Израиле все еще ведутся дела о коррупции. Президент Ицхак Герцог хочет уговорить его на сделку со следствием, а не помиловать, пишет NYT.

Президент Израиля Ицхак Герцог решил пока не предоставлять помилование премьер-министру Биньямину Нетаньяху по его коррупционным делам, сообщила в воскресенье, 26 апреля, газета The New York Times, пишет DW.

По данным СМИ, вместо помилования Герцог хочет стать посредником между Нетаньяху и следствием и добиться для политика сделки. Герцог обосновывает нежелание помиловать Нетаньяху тем, что этот вопрос раскалывает общество в стране, а его роль как президента - способствовать национальному единству, сообщили на условиях анонимности источники NYT среди официальных лиц.

В канцелярии Герцога изданию заявили, что президент "подчеркивал, что считает достижение взаимоприемлемого решения для сторон важным общественным интересом", а в решении о помиловании Нетаньяху будет "действовать исключительно в соответствии с израильским законодательством, руководствуясь своей совестью и в интересах государства".

Роль президента в Израиле в основном носит церемониальный характер, но одним из немногих его реальных полномочий является именно право на помилование, напоминает NYT.

Нетаньяху и Трамп призывали Герцога одобрить помилование

В ноябре 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил официальное прошение о помиловании Герцогу. Он также опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его помилование "поможет восстановить национальное единство", так как споры о деле о коррупции в отношении политика "разделили страну".

Отдельно Нетаньяху пожаловался на то, что требование являться в суд три раза в неделю отвлекает его от управления государством. При этом он не признал своей вины.

До этого о помиловании для Нетаньяху Герцога просил президент США Дональд Трамп, известный дружескими отношениями с израильским премьером. В октябре американский лидер, выступая в парламенте Израиля (кнессете), заявил с трибуны: "У меня есть идея. Господин президент, почему бы вам не помиловать его? Помилуйте его, давайте!"

Позднее Трамп обратился к Герцогу уже письменно. Причинами для помилования Трамп называет "беспрецедентные успехи" Израиля при Нетаньяху, а дело в отношении него - "политическим необоснованным преследованием". Самого Герцога Трамп в ряде своих комментариев при этом характеризовал как "позорного", "слабого" и "жалкого" человека из-за того, что тот ранее не помиловал Нетаньяху, отмечает NYT.

В канцелярии Герцога в ответ на письмо Трампа напомнили, что желающий помилования должен сам подавать соответствующее прошение.

В чем обвиняют Нетаньяху в Израиле

Еще в 2019 году против Нетаньяху выдвинули обвинения сразу по трем делам - о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях. В частности, речь идет о том, что он получал ценные подарки от друзей-миллиардеров, а также якобы добивался регуляторных поблажек для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение его деятельности.

Нетаньяху вину отрицает, утверждая, что стал жертвой политической "охоты на ведьм", которую якобы организовало либеральное "глубинное государство". После победы на выборах в кнессет в 2022 году коалиции, образованной Нетаньяху с ультраправыми партиями, избранный премьер провел судебную реформу в стране, несмотря на скандалы и многочисленные протесты.

Подразумевалось, что реформа ограничит способность Верховного суда Израиля - органа, во многом служащего противовесом власти - влиять на решения правительства и парламента. Этот пункт из нее суду удалось отменить. Однако реформа изменила состав комиссии по назначению судей ВС, усилив влияние властей в этом вопросе.