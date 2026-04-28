Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предложенные Украиной сроки вступления в ЕС нереальны на фоне продолжающихся дебатов о расширении. "У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Этого не получится. Даже 1 января 2028 года - это нереально".

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что путь Украины к членству в Европейском союзе может включать территориальные уступки и что оба вопроса в конечном итоге могут быть решены на параллельных референдумах.

Около 20% украинской территории в настоящее время находится под российской оккупацией.

"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня. В какой-то момент, надеюсь, будет подписан мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины перестанет быть украинской", - сказал Мерц, выступая перед студентами в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает Reuters.

Понятно, что слова канцлера ФРГ о том, что Киев после войны может утратить контроль над частью территорий, вызвали критику в Украине. И в других европейских странах. В Берлине на это заявили, что Мерц не комментировал статус территорий с точки зрения международного права, сообщает "Немецкая волна".