Европа в шоке после слов канцлера Германии об Украине 1 1723

Дата публикации: 28.04.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предложенные Украиной сроки вступления в ЕС нереальны на фоне продолжающихся дебатов о расширении. "У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Этого не получится. Даже 1 января 2028 года - это нереально".

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что путь Украины к членству в Европейском союзе может включать территориальные уступки и что оба вопроса в конечном итоге могут быть решены на параллельных референдумах.

Около 20% украинской территории в настоящее время находится под российской оккупацией.

"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня. В какой-то момент, надеюсь, будет подписан мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины перестанет быть украинской", - сказал Мерц, выступая перед студентами в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает Reuters.

Понятно, что слова канцлера ФРГ о том, что Киев после войны может утратить контроль над частью территорий, вызвали критику в Украине. И в других европейских странах. В Берлине на это заявили, что Мерц не комментировал статус территорий с точки зрения международного права, сообщает "Немецкая волна".

Изображение к статье: 1 мая у латвийских рыбаков – праздник!
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: 1 мая у латвийских рыбаков – праздник!
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!

