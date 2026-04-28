Иран обвиняет США в «легализации пиратства» после захвата нефтяных танкеров

В мире
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выступил с резким осуждением действий США, назвав перехват иранских нефтяных танкеров Majestic X и Tifani в Индийском океане прямой легализацией пиратства.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран решительно осуждает Соединенные Штаты за легализацию пиратства. Это произошло после перехвата иранских нефтяных танкеров Majestic X и Tifani американскими военными в Индийском океане. Багаи подчеркнул, что подобные действия являются «прямой легализацией пиратства и вооруженного разбоя в открытом море».

В своем заявлении в соцсети X представитель иранского внешнеполитического ведомства отметил: «Приветствуем возвращение пиратов - только теперь они действуют по выданным правительством ордерам, плавают под официальными флагами и называют свой грабеж "правоохранительной деятельностью"». Он также акцентировал внимание на том, что США должны нести полную ответственность за свое «беззаконное поведение».

По мнению Багаи, такое поведение «наносит удар по основам международного права и международной свободной торговли и угрожает основным принципам безопасности на море». Тем временем, Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани, общаясь с журналистами, заявил о серьезных обвинениях.

Он подчеркнул, что «Соединенные Штаты и Израиль ведут незаконную агрессивную войну против Ирана в нарушение Устава ООН, нарушая безопасность на море и угрожая региональному миру». Ранее на заседании Совбеза ООН Иравани уже отмечал, что Тегерану необходимы «надежные гарантии» от нападений для установления стабильности в Персидском заливе.

Постпред Ирана при ООН заявил: «Длительная стабильность и безопасность в Персидском заливе и в регионе в целом могут быть достигнуты только путем прочного и перманентного прекращения агрессии против Ирана, дополненного надежными гарантиями неповторения и полного уважения законных суверенных прав и интересов Ирана». На прошлой неделе два подсанкционных нефтяных танкера иранского «теневого флота» — Majestic X и Tifani — были захвачены в Индийском океане.

Захват был осуществлен силами Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM). На борту каждого из этих судов находилось примерно по 1,9 млн баррелей иранской нефти. Изъятие было произведено на основании так называемых федеральных ордеров, выданных судами США в рамках режима односторонних санкций Вашингтона.

