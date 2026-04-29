На телесеть ABC усилилось давление после того, как Киммел пошутил о Мелании Трамп за три дня до стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома.

На фоне усиливающегося давления со стороны администрации Трампа на руководителей телесетей с требованием уволить Джимми Киммела, принадлежащие Disney телестанции должны пройти досрочную проверку лицензий.

Федеральная комиссия по связи (FCC) заявила, что проверки, старт которых был намечен на октябрь 2028 года, перенесены на более ранний срок.

Это решение было принято после того, как ведущий ток‑шоу Джимми Киммел пошутил о Мелании Трамп за несколько дней до стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома.

В своем шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC, принадлежащем Disney, Киммел сказал, что у первой леди «сияние, как у будущей вдовы».

Представитель Disney подтвердил, что компания получила предписание FCC.

«ABC и её станции на протяжении многих лет работают в полном соответствии с правилами FCC и обслуживают местные сообщества, предоставляя им достоверные новости, экстренную информацию и программы, отвечающие общественным интересам», – заявили в компании.

«Мы уверены, что этот послужной список подтверждает наши полномочия как лицензиатов в соответствии с Законом о связи и Первой поправкой к Конституции США, и готовы доказывать это по надлежащим юридическим каналам», – добавил представитель.

Комиссар FCC от Демократической партии Анна М. Гомес назвала распоряжение FCC «политическим трюком». Она написала: «Это беспрецедентно, незаконно и ни к чему не приведёт. (...) Компании должны оспаривать его напрямую. Первая поправка на их стороне».

Фонд свободы прессы также охарактеризовал действия FCC как «атаку на Первую поправку», которая гарантирует свободы в вопросах религии, выражения мнений, собраний и права подавать петиции.