Не вовремя пошутил: ведущий ABC назвал Мелани Трамп «будущей вдовой» 0 256

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
Euronews
Изображение к статье: Не вовремя пошутил: ведущий ABC назвал Мелани Трамп «будущей вдовой»

На телесеть ABC усилилось давление после того, как Киммел пошутил о Мелании Трамп за три дня до стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома.

На фоне усиливающегося давления со стороны администрации Трампа на руководителей телесетей с требованием уволить Джимми Киммела, принадлежащие Disney телестанции должны пройти досрочную проверку лицензий.

Федеральная комиссия по связи (FCC) заявила, что проверки, старт которых был намечен на октябрь 2028 года, перенесены на более ранний срок.

Это решение было принято после того, как ведущий ток‑шоу Джимми Киммел пошутил о Мелании Трамп за несколько дней до стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома.

В своем шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC, принадлежащем Disney, Киммел сказал, что у первой леди «сияние, как у будущей вдовы».

Представитель Disney подтвердил, что компания получила предписание FCC.

«ABC и её станции на протяжении многих лет работают в полном соответствии с правилами FCC и обслуживают местные сообщества, предоставляя им достоверные новости, экстренную информацию и программы, отвечающие общественным интересам», – заявили в компании.

«Мы уверены, что этот послужной список подтверждает наши полномочия как лицензиатов в соответствии с Законом о связи и Первой поправкой к Конституции США, и готовы доказывать это по надлежащим юридическим каналам», – добавил представитель.

Комиссар FCC от Демократической партии Анна М. Гомес назвала распоряжение FCC «политическим трюком». Она написала: «Это беспрецедентно, незаконно и ни к чему не приведёт. (...) Компании должны оспаривать его напрямую. Первая поправка на их стороне».

Фонд свободы прессы также охарактеризовал действия FCC как «атаку на Первую поправку», которая гарантирует свободы в вопросах религии, выражения мнений, собраний и права подавать петиции.

#телевидение #новости #Мелания Трамп #политика
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

