Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фото с ракушками стало поводом для обвинений: бывшего директора ФБР Коми подозревают в угрозе жизни Трампа

В мире
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения после публикации снимка с цифрами «86 47», которые, по версии следствия, могли быть завуалированным намёком на угрозу президенту США Дональду Трампу. Сам пост был быстро удалён, однако вызвал широкий резонанс.

Поводом стала фотография ракушек на пляже в Северной Каролине, выложенных в цифры 86 47, которую Коми опубликовал в мае 2025 года — и затем удалил. Обвинение считает, что это был завуалированный призыв убить Трампа, сообщает BBC.

Как сообщает Reuters, число "86" в американском сленге может означать «выгнать» или «избавиться от кого-то», например, из бара за пьянство. В сочетании с числом "47", которое указывает на Трампа как 47-го президента, пост Коми вызвал подозрения. NBC News добавляет, что, согласно словарю Merriam-Webster, 86 может неформально означать «избавиться от кого-то».

«Джеймс Коми позорно поддержал угрозу в адрес президента Трампа и выложил ее в инстаграме всему миру на обозрение», — заявил нынешний директор ФБР Кэш Патель.

Ситуация вокруг Коми подчёркивает, насколько остро сегодня воспринимаются даже неоднозначные символы и высказывания в политическом контексте. Окончательные выводы сделает суд, однако дело уже стало ещё одним эпизодом в затяжном противостоянии между Коми и Трампом.

Джеймс Коми занимал пост директора ФБР с 2013 по 2017 год, пока не был уволен Дональдом Трампом, которого он неоднократно критиковал. Коми считается давним оппонентом Трампа. В 2020 году он поддерживал предвыборную кампанию Джо Байдена, а в 2024 году — кампанию Камалы Харрис от Демократической партии.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео