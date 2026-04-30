Агентство не забыло и про Ригу.

Сервис Numbeo, как сообщает канал RTVI US, подсчитал, сколько стоит кв.метр жилья в 20 мегаполисах мира - в список вошли не только столицы.

Самое дорогое жилье оказалось в Нью-йорке - кв.метр там стоит 19711 долларов! Немного отстает от Ньй-йорка британская столица, где кв.метр жилья стоит 19457 долларов. В тройку лидеров, правда, с заметным отставанием входит Шанхай, где кв.метр обойдется в 14101 доллар.

Примечательно, что по-прежнему очень дорогое жилье и в Москве - в российской столице кв.метр стоит 11727 долларов.

Рига занимает второе место с конца и у нас за один кв.метр надо выложить 3194 доллара. Дешевле только в Тбилиси - 2514 долларов.

Для сравнения: в Таллине кв.метр стоит 5375 долларов, а в Вильнюсе - 6237 долларов.