Израиль может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями из-за стремительного роста военных расходов и увеличения долгосрочных оборонных обязательств. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на аналитический материал издания Calcalist, в котором говорится о возрастающем давлении на государственные финансы и риске существенного роста долговой нагрузки.

Cогласно анализу, после событий 7 октября 2023 года правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу столкнулось с необходимостью масштабного пересмотра оборонной стратегии. Власти представили программу военных расходов объемом около 95 миллиардов долларов, рассчитанную на десять лет.

В докладе утверждается, что подготовленные в конце 2025 года стратегические директивы предусматривают расширение военных возможностей и закупку дополнительных систем вооружений для подготовки к различным сценариям безопасности.

По оценкам представителей Министерства обороны, наиболее широкий вариант реализации программы мог бы обойтись стране почти в 800 миллиардов шекелей. В итоге после переговоров между финансовым и оборонным ведомствами был согласован компромиссный план стоимостью около 94,5 миллиарда долларов.

Аналитики предупреждают, что реализация этих расходов может привести к существенному росту государственного долга. По прогнозам, к 2035 году соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту может достичь 83%.

Эксперты также отмечают, что в случае затяжного военного конфликта экономические последствия для страны могут оказаться значительно более серьезными, затронув уровень жизни населения, рынок труда и устойчивость государственных финансов.