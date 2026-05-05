В ЕС растет число сообщений об изнасилованиях и сексуальном насилии, поскольку блок добивается определения изнасилования на основе отсутствия согласия.

Согласно последним данным Евростата, в 2024 году полиция стран ЕС зарегистрировала более 256 000 преступлений, связанных с сексуальным насилием, из которых 38 % составили изнасилования.

По сравнению с 2023 годом число преступлений, связанных с сексуальным насилием, увеличилось на 5 %, а изнасилований - на 7 %.

В 2024 году наибольшее количество зарегистрированных преступлений, связанных с сексуальным насилием и изнасилованием, было зафиксировано во Франции, Германии и Швеции, а наименьшее - на Кипре, Мальте и в Литве.

Тем не менее, увеличение числа зарегистрированных полицией преступлений, связанных с сексуальным насилием, может свидетельствовать о повышении осведомленности и улучшении мер по борьбе с сексуальным насилием.

Данные появились сразу после того, как Европейский парламент проголосовал за принятие общего определения изнасилования, основанного на согласии, известного как "только "да" означает "да"".

Депутаты Европарламента заявили, что согласие должно оцениваться в контексте, в том числе в случаях, связанных с насилием, злоупотреблением властью, запугиванием или уязвимостью.

Они также потребовали адекватной поддержки и защиты для жертв и пострадавших по всему ЕС.

До этого ЕС впервые принял минимальные стандарты по борьбе с насилием в отношении женщин в 2024 году.

Однако предложенная в стандартах статья о создании общего определения изнасилования была отклонена после возражений со стороны нескольких стран-членов.

"Мы уже много лет призываем к созданию общеевропейского определения изнасилования", - заявила Эвин Инчир, шведский евродепутат от Прогрессивного альянса социалистов и демократов, в пресс-релизе Европейского парламента.

"Все больше правительств признают необходимость такого подхода - с 2023 года Франция, Финляндия, Люксембург и Нидерланды ввели законы, основанные на согласии, - сказала она. - Момент налицо".

Несмотря на то, что введение в ЕС определения изнасилования на основе отсутствия согласия свидетельствует о том, что блок серьезно настроен на борьбу с этим преступлением, данные показывают тенденцию к росту числа изнасилований и сексуального насилия за последнее десятилетие.

В период с 2014 по 2024 год число преступлений, связанных с сексуальным насилием, выросло на 94 %, а изнасилований - на 150 %.

В течение этого периода количество преступлений, связанных с сексуальным насилием, постоянно увеличивалось в среднем почти на 10 % в год, а изнасилований - на 7 %.

Однако это можно отчасти объяснить увеличением числа сообщений, вызванным повышением осведомленности и улучшением каналов информирования.

Латвия выйдет из договора о борьбе с насилием в отношении женщин?

Европейские страны имеют различную юридическую терминологию и национальное законодательство в отношении изнасилования, хотя большинство из них придерживаются схожих рамок Стамбульской конвенции Совета Европы.

Конвенция, направленная на предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписана всеми странами-членами ЕС и другими европейскими государствами, такими как Великобритания и Норвегия.

В октябре прошлого года парламент Латвии проголосовал за выход из договора после жалоб правых политиков на то, что он поощряет "радикальный феминизм, основанный на идеологии гендера", и угрожает традиционным семейным ценностям.

Однако президент Эдгарс Ринкевичс воспользовался правом приостановленного вето и вернул договор в парламент для повторного рассмотрения, заявив, что такие изменения в международных обязательствах не должны решаться так поспешно.

Латвия должна вновь рассмотреть этот вопрос в ноябре, после того как осенью в стране пройдут парламентские выборы.

Однако Рига по-прежнему намерена сохранять защиту женщин и жертв домашнего насилия, даже если она выйдет из конвенции. Ее парламент принял декларацию, в которой просит правительство разработать всеобъемлющий национальный закон о борьбе с домашним насилием, который должен стать "альтернативой" конвенции.

Будучи членом ЕС, Латвия также связана директивами ЕС по борьбе с насилием в отношении женщин. Они переносят многие положения Стамбульской конвенции в законодательство ЕС, которое Латвия должна выполнить до июня 2027 года, независимо от того, будет ли она придерживаться договора Совета Европы.

В то же время Франция ратифицировала поправку о добавлении согласия в юридическое определение сексуального нападения и изнасилования в октябре 2025 года после завершения судебного процесса по делу об изнасиловании Жизель Пелико, состоявшегося годом ранее.

По этому делу 51 мужчина был признан виновным в сексуальном насилии и изнасиловании Пелико, когда она находилась без сознания от наркотиков, которыми ее муж Доминик накачивал её в течение десяти лет.

Ранее изнасилование или сексуальное насилие определялось как "любая форма сексуального проникновения, совершенная с применением насилия, принуждения, угрозы или неожиданности".