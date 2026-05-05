В результате мощного взрыва на пиротехническом заводе на юго-востоке Китая погиб 21 человек, ещё 61 человек получил ранения, во вторник сообщают китайские СМИ, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Взрыв произошёл в понедельник днём на заводе в городе Люян провинции Хунань.

В телевизионных кадрах видны разрушенные здания.

После взрыва вспыхнул пожар, поэтому в радиусе трёх километров вокруг завода была проведена эвакуация людей.

О причинах взрыва не сообщается.

Полиция задержала руководство предприятия.

В Люяне расположено множество пиротехнических заводов, которые производят около 60% всей пиротехники, продаваемой в Китае, и 70% экспортируемой Китаем пиротехники.