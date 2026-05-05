Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером прибыл в Бахрейн, сообщает AFP со ссылкой на источник в украинской делегации, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

«Цель визита — сотрудничество в сфере безопасности», — сообщил собеседник AFP.

В понедельник Зеленский посетил саммит Европейского политического сообщества в Армении. О его поездке в Бахрейн официально не сообщалось.

В последние недели Зеленский неоднократно посещал арабские страны Персидского залива, которые, находясь под ударами Ирана, проявляют интерес к опыту Украины в отражении атак дронов и ракет.