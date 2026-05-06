Партия Reform UK может стать главным бенефициаром местных выборов в Великобритании, которые пройдут в четверг. На фоне острой дискуссии о нелегальной миграции и падения доверия к традиционным партиям движение Найджела Фараджа демонстрирует стремительный рост в опросах.

Партия "Реформировать Соединенное Королевство" (Reform UK) рассчитывает добиться существенных успехов на местных выборах в Великобритании, которые пройдут в этот четверг. Ведь антииммигрантские позиции этой ультраправой партии партии получают все большую поддержку со стороны разгневанных избирателей.

"Великобританию наводнили нелегальные иммигранты, которых здесь быть не должно. Они все требуют пособий... Это обходится нам в целое состояние", - говорит Роберт Робинсон, 70-летний избиратель-консерватор, который заявил, что сейчас "склоняется" к поддержке "реформистов".

"У всех остальных партий был шанс остановить лодки, и никто из них этого не сделал", - добавил он.

Нелегальные мигранты, прибывающие в страну в больших количествах на небольших лодках через Ла-Манш, являются горячей темой в Великобритании на протяжении последних нескольких лет.

Возглавляемая одним из идеологов "брексита" Найджелом Фараджем, партия "Реформировать Соединенное Королевство" добилась значительного роста в опросах во многом благодаря своей кампании против иммиграции. Она пообещала провести волну массовых депортаций, если победит на следующих всеобщих выборах, которые состоятся не раньше 2029 года.

Сам Фарадж получил место в парламенте в 2024 году, сейчас у партии восемь мест в Палате общин и заметное представительство в местных органах власти.

Согласно опросам, в четверг партия может нанести серьезный удар как по позициям правящей Лейбористской партии премьер-министра Кира Стармера, так и по позициям консерваторов. На кону в предстоящих выборах стоит более 5 тысяч мест в муниципальных советах.

Лидирует в опросах

Лозунг Фараджа "Голосуйте за "реформистов", уберите Стармера" призывает помочь партии пробиться во многие традиционные оплоты лейбористов и консерваторов.

В небольшом южном городке Брейнтри в Эссексе иммиграция катализатором недовольства местных жителей после того, как расположенная неподалеку бывшая авиабаза была переоборудована для размещения просителей убежища.

"Это просто безумие, это происходит постоянно", - говорит Дэн Уайт, работник школьной столовой, говоря о вновь прибывших. Мигранты "получают гораздо больше, чем все остальные".

На протяжении нескольких месяцев "Реформировать Соединенное Королевство" лидирует в опросах, набирая около 26% голосов, против 19% у консерваторов и 18% у лейбористов.

За этой тройки следуют "зеленые" эко-популисты, которые, по данным опроса YouGov, могут заручиться поддержкой 15% избирателей.

"Люди чувствуют, что старые партии сильно подвели их", - сказал Дженрик, занимавший министерские посты в правительствах Бориса Джонсона и Риши Сунака.

"Иммиграция слишком высока, налоги слишком высоки. Кажется, что ничего не работает, от выбоин на дорогах до очередей в NHS, и люди приходят в "Реформу" за реальными переменами", - говорит Дженрик.

По данным аналитического центра More in Common, в четверг "Реформа" может получить от 1200 до 1600 мест в местных советах, что составит прирост в 40% по сравнению с выборами 2025 года.

Карта графства Эссекс "приобретает бирюзовый оттенок", говорит Люк Трил, исполнительный директор аналитического центра.

Это стало бы ударом для тори и их лидера Кеми Баденок, чей парламентский округ находится в северо-западном части Эссекса.

В Эссексе, как и в соседнем Саффолке или центральном Мидлендсе, "реформисты" пользуются популярностью среди избирателей старшего поколения.

"Им не по себе от многих социальных изменений последних десятилетий, в частности от появления все более мультикультурной и социально либеральной Британии", - говорит политический эксперт Тим Бейл из Университета королевы Марии в Лондоне.

Обвинения в расизме

Ожидается, что "реформисты" также получат хорошие результаты в Уэльсе и Шотландии на предстоящих в четверг выборах в региональные парламенты.

"Правда в том, что Консервативная партия исчезнет (после голосования) как национальная партия", - сказал Фарадж в интервью лондонской газете Standard.

Консерваторы все еще переживают свое историческое поражение от лейбористов на выборах 2024 года и пытаются сдержать натиск.

Баденок поклялась, что партия изменилась.

"Это новая Консервативная партия, новый лидер. Я все меняю. Мы совершили ошибки в прошлом", - сказала она.

Она обрушилась на Фараджа, у которого нет опыта руководства страной, заявив, что он "постоянно меняет свое мнение" и "не является человеком, который играет по правилам".

Некоторых кандидатов "Реформы" также критикуют за расистские и ксенофобские высказывания.

"Reform UK - это своего рода кампания страха... Я думаю, что в них много ненависти. Я думаю, они отвлекают от многих реальных проблем", - сказал 28-летний Дэниел Ирлам, медицинский фотограф. Он планирует голосовать за "зеленых".

Фарадж, который открыто называет себя другом президента США Дональда Трампа, также подвергся сомнению в связи с незадекларированным пожертвованием в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (5,7 миллиона евро) от криптовалютного магната.

Послужной список партии весьма шаткий. В юго-восточном Кенте, где с 2025 года правят "реформисты", партия была вынуждена отказаться от обещаний снизить местные налоги и подверглась критике за сокращение некоторых социальных расходов.