Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый выпуск облигация группы Civinity составит до 15 млн евро 0 12

В мире
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дейвидас Яцка.

Дейвидас Яцка.

Civinity объявила о дополнительном выпуске облигаций объемом до 15 млн евро в рамках утвержденного Банком Литвы проспекта программы облигаций на сумму до 50 млн евро и их включения в регулируемый рынок Nasdaq.

Это очередной шаг Civinity Group на рынках капитала с целью направить привлеченные средства на дальнейший рост группы, финансирование приобретений и управление структурой капитала.

Основные условия предложения:

– объем выпуска — до 15 млн евро;

– номинальная стоимость одной облигации — 1000 евро;

– процентная ставка — 10%;

– доходность — 9,5% или 10% в зависимости от выбранной инвестором цены покупки облигации;

– период предложения — с 27 мая по 10 июня 2026 года;

– минимальный объем подписки — 1 облигация.

«Рынок капитала для нас — не разовый источник финансирования. Это долгосрочный элемент нашей стратегии роста. В последние годы мы доказали, что умеем расти, интегрировать приобретенные компании и масштабировать свою деятельность. Новый выпуск облигаций позволяет нам продолжать это направление и финансировать следующий этап роста», — заявил председатель правления Civinity Group Дейвидас Яцка.

Согласно аудированным данным, в 2025 году выручка Civinity Group достигла 100,4 млн евро, увеличившись на 13,4% по сравнению с предыдущим годом, а EBITDA выросла на 18% — до 8,3 млн евро. Прибыль до налогообложения составила 2,83 млн евро. По мнению руководства группы, эти результаты отражают не только увеличение масштабов деятельности, но и рост операционной эффективности.

В последнее время Civinity активно развивает несколько направлений: управление и обслуживание зданий, инженерные услуги, реновацию, решения в сфере мобильности, цифровые продукты и услуги с добавленной стоимостью. Группа также объявила о приобретениях за пределами стран Балтии, включая завершенную покупку компаний по инженерии лифтов в Хорватии и Словении.

История облигаций Civinity началась в 2021 году, когда группа разместила первый выпуск на 8 млн евро. В 2023 году второй выпуск облигаций на 8 млн евро вызвал значительный интерес инвесторов и был полностью размещен еще до окончания периода предложения. В 2025 году группа утвердила программу облигаций объемом до 50 млн евро, включая их листинг на регулируемом рынке AB Nasdaq Vilnius.

Организатором размещения облигаций выступает Luminor Bank через литовский филиал; дополнительными распространителями в Латвии и Эстонии являются AS Redgate Capital и UAB Evernord. Юридическим консультантом выпуска выступает адвокатское бюро TEGOS. «Благодаря этому предложению инвесторы стран Балтии получают возможность вложить средства в зрелую компанию с устойчивым денежным потоком, годовой оборот которой уже превысил 100 млн евро. Это возможность участвовать в росте компании и ее международной экспансии. Привлечение финансовых ресурсов на рынках капитала позволяет балтийским компаниям получать конкурентные преимущества и расти быстрее рынка», — отметил руководитель отдела происхождения ценных бумаг Luminor Bank Гедиминас Норкунас.

Civinity — одна из крупнейших групп Северной Европы и Балтии в сфере обслуживания зданий, инженерных и связанных цифровых услуг. Группа работает в Литве, Латвии и Великобритании, а также в Южной Европе — в Хорватии и Словении; управляет более чем 5 млн квадратных метров жилой недвижимости; обслуживает более 1600 коммерческих клиентов.

×
Читайте нас также:
#инвестиции #финансы #облигации
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скачок самолета на тысячу миль: в Европе резко участились случаи GPS
Изображение к статье: Военная операция в Ормузском проливе
Изображение к статье: Иранцы встретили возвращение интернета как освобождение после тюрьмы
Изображение к статье: Йонас Гар Стёре и Эммануэль Макрон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Банк Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Авария автобуса
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Пенелопа Круз.
Люблю!
Изображение к статье: Банк Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Мохаммад Якуб и Сергей Шойгу
В мире
Изображение к статье: Азартные игры
Бизнес
Изображение к статье: Банк Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Авария автобуса
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Пенелопа Круз.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео