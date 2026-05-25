Civinity объявила о дополнительном выпуске облигаций объемом до 15 млн евро в рамках утвержденного Банком Литвы проспекта программы облигаций на сумму до 50 млн евро и их включения в регулируемый рынок Nasdaq.

Это очередной шаг Civinity Group на рынках капитала с целью направить привлеченные средства на дальнейший рост группы, финансирование приобретений и управление структурой капитала.

Основные условия предложения:

– объем выпуска — до 15 млн евро;

– номинальная стоимость одной облигации — 1000 евро;

– процентная ставка — 10%;

– доходность — 9,5% или 10% в зависимости от выбранной инвестором цены покупки облигации;

– период предложения — с 27 мая по 10 июня 2026 года;

– минимальный объем подписки — 1 облигация.

«Рынок капитала для нас — не разовый источник финансирования. Это долгосрочный элемент нашей стратегии роста. В последние годы мы доказали, что умеем расти, интегрировать приобретенные компании и масштабировать свою деятельность. Новый выпуск облигаций позволяет нам продолжать это направление и финансировать следующий этап роста», — заявил председатель правления Civinity Group Дейвидас Яцка.

Согласно аудированным данным, в 2025 году выручка Civinity Group достигла 100,4 млн евро, увеличившись на 13,4% по сравнению с предыдущим годом, а EBITDA выросла на 18% — до 8,3 млн евро. Прибыль до налогообложения составила 2,83 млн евро. По мнению руководства группы, эти результаты отражают не только увеличение масштабов деятельности, но и рост операционной эффективности.

В последнее время Civinity активно развивает несколько направлений: управление и обслуживание зданий, инженерные услуги, реновацию, решения в сфере мобильности, цифровые продукты и услуги с добавленной стоимостью. Группа также объявила о приобретениях за пределами стран Балтии, включая завершенную покупку компаний по инженерии лифтов в Хорватии и Словении.

История облигаций Civinity началась в 2021 году, когда группа разместила первый выпуск на 8 млн евро. В 2023 году второй выпуск облигаций на 8 млн евро вызвал значительный интерес инвесторов и был полностью размещен еще до окончания периода предложения. В 2025 году группа утвердила программу облигаций объемом до 50 млн евро, включая их листинг на регулируемом рынке AB Nasdaq Vilnius.

Организатором размещения облигаций выступает Luminor Bank через литовский филиал; дополнительными распространителями в Латвии и Эстонии являются AS Redgate Capital и UAB Evernord. Юридическим консультантом выпуска выступает адвокатское бюро TEGOS. «Благодаря этому предложению инвесторы стран Балтии получают возможность вложить средства в зрелую компанию с устойчивым денежным потоком, годовой оборот которой уже превысил 100 млн евро. Это возможность участвовать в росте компании и ее международной экспансии. Привлечение финансовых ресурсов на рынках капитала позволяет балтийским компаниям получать конкурентные преимущества и расти быстрее рынка», — отметил руководитель отдела происхождения ценных бумаг Luminor Bank Гедиминас Норкунас.

Civinity — одна из крупнейших групп Северной Европы и Балтии в сфере обслуживания зданий, инженерных и связанных цифровых услуг. Группа работает в Литве, Латвии и Великобритании, а также в Южной Европе — в Хорватии и Словении; управляет более чем 5 млн квадратных метров жилой недвижимости; обслуживает более 1600 коммерческих клиентов.