ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)

• Влияние: Сатурн.

• Символ: водолей, серебряные руки, крылья, полет птиц и самолетов, зигзаги, юность, мудрец.

• Цвета: серый, лиловый, синезеленый, фиолетовый (черный цвет - неудачный)

• Камень: гранат, циркон, светлый сапфир, опал, аметист, лазурит.

• Цветы: фиалка, мирт, нарцисс.

• Металл: олово.

• Талисман: ключ, икона.

• Счастливый день: среда, суббота.

• Неудачный день: воскресенье.

• Благоприятные числа: 2, 4, (все числа, делящиеся на 4), 8, 9, 11, 13.

Рожденные с 21 января по 1 февраля под влиянием Венеры - застенчивы и деликатны, меланхоличны и утонченны в любви. Рожденные со 2 по 12 февраля под влиянием Меркурия - нежны, умны, немного тщеславны, нравственны, обладают юмором. Рожденные с 12 по 20 февраля под влиянием Луны - натуры разочаровывающиеся, сдержанные, скромные, чувствительные, правдивые, непреклонные, приятные.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Есть слабые и сильные Водолеи. Вообще это совокупность ангела и дьявола. Они ненавидят театральность, не хотят производить эффект, не хотят импозантности, но не прочь шокировать. Хотят делать приятное, но в основном себе.

Чужды условностей по отношению к себе, но старомодны в семейных делах. Не хотят быть похожими на кого-либо, но хотят, чтобы их все любили, хотят быть свободными от тяжести материального мира, но стремятся к власти, положению, престижу. Любопытны, их влечет все новое, пока им не надоест, пока они не постигнут всю истину. Они редко бросаются во что-нибудь. Они созерцатели жизни, но могут быть и щедры душой.

В Водолеях может быть что-то тонкое, нежное, плавное. Они колеблются между инстинктом и рассудком. Они могут быть почти чужими своим собственным эмоциям. Многие религиозны, мистичны, понимают природу, вегетарианцы, полны добрых намерений к каждому, они не знают ненависти. Их вежливость - простота, некоторые доверчивы, иногда слишком. Непроницательны, немного наивны, им не достает чувства раскаяния, вины, другие напротив, сдерживают свою чувствительность, не открывают чувств, уединясь на каждом промахе, сосредотачивают свою интуицию на будущем, достигают высочайших целей.

Они хотят быть не только равными, но и выше, противятся, если им указывают, что сделать или сдерживают, могут стать ревнивыми, недоброжелательными, нечуткими, неосмотрительными, выдвигая лозунг: "делайте, как говорю, а не так, как а делаю". Вкус к одежде разнообразен, противоречив. Женщины всему предпочитают оригинальность.

Некоторые могут создать обольстительный эффект при отсутствии драгоценностей и украшений путем тонкого подбора цветов. Некоторые доводят оригинальность до экстравагантности и эксцентричности, ищут что-то редкое, уникальное, вплоть до шокирующего и даже скандального, встречаются и ультрамодные.

ПРОФЕССИИ

Нет ранней страсти к карьере или амбиции. Они вносят человеческую нотку во все, что делают. Профессия может занимать значительное место в жизни. Могут быть высокосознательными, дисциплинированными, ответственными.

Держат свое слово, делают то, что от них требуется. У них отличное чувство коллективизма, хороши в общественной работе. Независтливы и нерасчетливы, готовы всегда принять точку зрения другого, хороший нрав и отличные взаимоотношения с вышестоящими. Часто им дают неожиданное повышение. Они знают, как отдавать приказы, как объяснить что следует делать, никто не может лучше их ввести новичка в курс работы. Они находят путь, которым можно осуществить собственные идеи, хотя количество иногда страдает от качества. Лучшее поле применения - область искусства, все, что относится к кино, радио, телевидению, педагогика, образование, изобретательство, работа в качестве стюардесс, духовное наставничество, социология, психология, общественная работа, юриспруденция, аэронавтика, инженерное дело. Деньги их интересуют редко. Некоторые пренебрегают деньгами по глупости.

Большинство знаменитых Водолеев умерло в глубокой бедности. Зарабатывание денег не является одной из целей, им редко хочется роскоши, предпочитают простоту, даже умеренность, которая удерживает их от "ожирения" - физического, умственного и нравственного. Это самые плохие собственники, они ненавидят проверку счетов. Они лучше будут тратить, чем накапливать. Но есть и другие, управляемые Ураном Водолеи, ведущие настойчивую странную жизнь, иногда мученическую, которая может показаться романтической, полной нарушений и удивительных событий, неожиданных потрясений, удивительного везения и невезения.

Они могут быть счастливее, когда бедны, чем когда богаты.

ЛЮБОВЬ

В эмоциональном плане Водолей раскрывается сложно, чувствительность у него сливается с собственным воображением. Любят мечтать о необычном особенно в юности, окружают объект любви мистическим ореолом, редко соответствующим действительности, другими словами, они часто идеализируют избранника, потом разочаровываются и отказываются от любви во имя дружбы. Некоторые останавливаются на "относительном" счастье, в котором прежние сентиментальные черты играют подчиненную роль.

Другие прячут внутреннюю уязвимость под слоем льда, смешанного с блестящей жесткостью, некоторые могут даже стать циничными, отрешенными, намеренно неприятными, даже отвратительными, но так бывает редко.

Жажда престижа - это ловушка для Водолея. Представление, что их легко может задеть жизнь, особенно любовь, является иллюзией. Страсть может пройти сквозь их, но не разрушит сердца. Он может стимулировать, но редко уводит туда, куда они не хотят идти.

Они неизменно возвращаются к чистоте своего источника - дружбе и избранным привязанностям. Они редко беспокоят ненавистью, еще больше, чем Близнецы и Весы, хотят быть свободными. Для них невыносимы отношения, когда они являются "птичкой в клетке". Водолеи редко носят обручальные кольца. Если они порабощены отношениями, то думают только об освобождении, которое готовят молча. У Водолеев самый высокий процент разводов.

Они с большей готовностью отдают себя компании, чем одному человеку. Они могут больше дать чужим, чем членам своей семьи. Женщины могут быть несговорчивыми в вопросах любви, не обращать внимание на общественное мнение, религию, национальность. Как и мужчины, они хотят свободы. Они исключительно женственны, чувствительны. Если мужчина их разочаровывает, то пылкость их уменьшается и может исчезнуть вовсе, но если он старается восстановить хорошее мнение о себе, женщина сделает все возможное, чтобы ему помочь, пока не воздвигнет его на пьедестал. Урок для Водолея: не жертвуйте любовью ради дружбы. Для брака, дружбы и сотрудничества Водолею нужно искать Весы, Льва, Рыб, Стрельца, Близнецов. Избегать Тельца и Скорпиона.