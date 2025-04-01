СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

• Влияние: Плутон.

• Символ: скорпион, змееносец, орел, знак смерти, светильник, пирамида.

• Цвета: желтый, темно-красный, алый, малиновый.

• Металл: железо, сталь.

• Камни: аквамарин, коралл, берилл, рубин, лунный камень, хрусталь, топаз, малахит.

• Цветы: гвоздика, пион, хризантема.

• Талисман: жук, скорпион, знак смерти.

• Счастливый день: вторник.

• Несчастливый день: понедельник, пятница.

• Благоприятные числа: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 21, 100, 666. Рожденные с 24 по 2 ноября под влиянием Марса - разочарованные, способные к медицине, обладающие даром исцеления людей, неуверенные в молодости энергичные в зрелости. Рожденные с 3 ноября по 13 под влиянием Солнца - натуры сильные и страстные, инициативные, с силой воли, благородные великодушные. Рожденные с 14 по 22 ноября под влиянием Венеры - легкомысленные, эмоциональные и влюбчивые, обладающие артистическим талантом и сильными страстями.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Скорпион - знак любви и смерти, сильно влияющий на других. Знак Воды - женственный, постоянный, неистовый, ночной, молчаливый, изворотливый, плодовитый. Девиз: "Песнь любви на поле битвы". Управляемый Марсом, Скорпион находится под влиянием Плутона, самой новой из планет. Вода Скорпиона стоячая, в противоположность воде Рыб (океана), Рака (родник).

У Скорпиона плохая репутация. Его связывают с восьмым домом - домом смерти, забывая, что весь дом - это богатство, наследство, блага. Изменчивый или постоянный Скорпион обладает огромной сопротивляемостью и как Феникс может воскресать. Над Скорпионом властвуют два качества Марса: эротизм и агрессивность. Этот тип живет в полную силу с чередованием успехов с неуспехами.

Сухой и знойный Марс придает Скорпиону упрямство и вспыльчивость, он обладает воинственными качествами. У Скорпиона опасная энергия, как у Овна. Скорпион - это двойственность любви и смерти, энергия, драма, страсть, тайна, индивидуализм, бунт. Плутон символизирует глубину души, дьявольский образ. Скорпион определяется скрытой животной силой и утверждает себя уверенно и беспрекословно. Это проявляется в неприкосновении и беспорядке, сдерживании жизненных стремлений, внутренних конфликтах, ведет к удушью и неврозу (безжалостный Плутон раскрывает глубинный смысл существования).

Властный, неистовый, инстинктивный характер, неуемный, даже если огонь скрыт под маской инфантильности. Скорпион несет в себе сильные страсти, дремлющие, но не умирающие. Этот характер не меняется. Доволен сам собой, невзирая на внешние перемены. Он знает что хочет. Суть его натуры - решительность. Вкус к жизни неутомим. Бунтует при любом принуждении, непокорен до анархизма, если ему противоречат.

Индивидуалист, презирающий общественное мнение и обычаи. Родился под негармоничным небом. Его решения бесповоротны. Вооруженный для жизни, умеет защищаться, не боится атаковать, благодаря твердой воле и настойчивости. Велико влияние Скорпиона на другие знаки. Он проникает в души других с одного взгляда: сам же недоверчивый, тайна непроницаемая и недоступная. Он не стремится пленить, но обладает сильной и требовательной чувствительностью. Осуществление чувственных желаний загадочным образом его освобождает, успокаивает и возвышает. Не болтун и не экспансивен. Скорпион трудолюбив и в большей или меньшей степени садо-мазохист. Агрессия и эротизм самый губительный и плодовитый знак.

Женщины-Скорпионы - замечательные кулинары, в физическом смысле - среднего роста, плотные, с сильными конечностями, с плотным лицом и огромной работоспособностью. В целом активны, горды, сдержаны, требовательны, любопытны, раздражительны, бурны, задумчивы. Исследователи и наблюдатели, завистливы, ироничны и противоречивы. Их легко взволновать, способны на доброту, склонны к магнетизму и сильной сексуальности; реформисты, иногда ясновидцы, умеют умерять свои химерические планы и конструктивно использовать свою волю. Любят борьбу, никогда не падают духом, преодолевая трудности. У них много детей. Среди них можно встретить тип "роковой" женщины.

ПРОФЕССИИ

Из них получаются штурманы, хирурги, моряки, химики, шахтеры, механики. Если у него не плохой голос - его наверняка ждет карьера хорошего эстрадного, оперного певца. У Скорпиона превосходно сбалансирована разум и эмоции, и если он высоко интеллектуален, то он может быть философом и заниматься поисками смысла жизни.

ЛЮБОВЬ

Скорпион - натура чувственная, склонная к излишествам, в том числе и в любви. Скорпион словно создан для нее. Он стремится к ней всем своим существом. Скорпион не допускает поражений. Знает цену своему обаянию. Скорпион, если обстоятельства складываются так, что брак заключить невозможно, будет любить своего избранника крепче и нежнее, чем законная жена или муж.

Он прислушивается только к тому, что говорит его сердце. Мужчина Скорпион не склонен проявлять на людях свои чувства. На людях он груб, невнимателен и даже жесток, наедине он признается в истинном отношении. Он очень подозрителен и ревнив.

Женщина Скорпион отчасти колдунья. Шестым чувством она с первого взгляда узнает своего будущего избранника. Ему ничего не останется, как подчиниться ее колдовским чарам. Женщина Скорпион необычно страстная натура. Для них страстность имеет отношение только к любовным утехам. Она испытывает подобные чувства ко всему вокруг: она или страстно любит, или бешено ненавидит. Женщина Скорпион будучи страшно ревнивой, не любит, когда ревнуют ее. А удержаться от ревности к Скорпиону очень трудно, так как она привлекает к себе взгляды. Для брака и сотрудничества подходят Рак, Рыбы, Весы, Дева. Должен избегать Водолея и Льва.