БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня)

• Влияние: Меркурий.

• Символ: близнецы, маска, рука, звезда.

• Цвета: фиолетовый, серый, светло-желтый, серо-голубой, оранжевый (зеленый цвет - неудачный).

• Камни: хризопраз, берилл, гранат, горный хрусталь, агат, яшма.

• Цветы: маргаритки, маки, лютики, жасмин, нарцисс.

• Металл: золото, амальгама, серебро.

• Талисман: змея, маска.

• Благоприятный день: среда, воскресенье.

• Неблагоприятный день: четверг.

• Благоприятные числа: 3, 5, 12, 18.

Рожденные с 21 по 31 мая под влиянием Юпитера - умны, обладают интуицией, склонны к искусствам, бескорыстны. Они находят удовлетворение в религиозных размышлениях за неимением славы и денег. Характер рожденных с 1 по 10 июня под влиянием Марса - агрессивный. Они насмешливы и беспокойны, озабоченны. Рожденные с 11 по 21 июня под влиянием Солнца - натуры необузданные, властные, раздражительные, тщеславные и болтливые.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Интеллектуальный, непосредственный, сложный знак художников, знак Воздуха, переменчивый под влиянием Меркурия, двойственный, древний, разговорчивый, мужественный, гуманный, с привлекательной внешностью. Близнецы находятся под влиянием только Меркурия.

Это означает инстинктивное равнодушие, развивающееся как защитный механизм против эмоционального воздействия на критику, иронию, любые шутки. Рожденный под влиянием Меркурия, стремится располагать собой, защищать и организовывать свою жизнь в соответствии со своими интересами. Они ищут легкости, но это часто приводит к неврастении. У них есть вкус к игре, они обладают подвижным умом.

Живые, ловкие, любознательные, иногда терпят неудачу из-за непостоянства и разбрасывания. К развитому уму следует добавить болезненную чувствительность, непостоянство и склонность к преувеличению пустяков. Они неуравновешенны, непоследовательны, делают несколько дел одновременно, но практичны, чувствительны, эгоистичны, а так же мелочны. Существование Близнецов не всегда полностью счастливо. Невезение и семейные заботы заставляют их то наслаждаться богатством, то прозябать в бедности. Некоторые неудачи из-за отсутствия энергии и предрасположенности пускать все на самотек. Им вредит склонность к фатализму и непостоянству. Приложив усилие и упорство, Близнецы могут добиться успеха.

Близнецы по характеру легки и изменчивы. Это внутренние интеллектуалы. У них переменчивое настроение, они легко все схватывают, обожают споры и веселье, обладают способностью жить двойной жизнью. Близнецы эгоцентричны, часто эмоциональны, холодны, но всегда непостоянны. Астрономы объясняют это тем, что Меркурий - планета бесполая, она влияет на Близнецов и Деву, у которых отсутствуют чувства. Они находчивы, дерзки, изобретательны. При неблагоприятном положении Сатурна рождаются непорядочные и бестактные люди. Близнецы милы, обладают умом, легкостью, непринужденностью, сговорчивы, любят встречи, путешествия, мимолетные контакты и связи. Женщины-Близнецы любят одеваться в пестрые ткани. Знак Близнецов управляет нервной системой. Рожденный под ним обладает быстротой, реакцией, часто литературным даром. Негативное качество одаренных Близнецов - непостоянство. Огромна их приспособляемость, так же как и склонность к обману и неорганизованность. Не очень крепкие, они боятся усталости, так как быстро утомляются, потому что живость их превышает силы.

ПРОФЕССИИ

Под знаком Близнецов рождается много людей умственного труда. Близнецы предпочитают такой род работы, который связан с беспрерывной сменой впечатлений и деятельности: агенты рекламной службы, менеджеры, теле- и радиорепортеры. Близнецы могут работать артистами, журналистами, издателями, секретарями, почтовыми служащими, бухгалтерами, писателями, мелкими торговцами, учеными. Существует тесная взаимосвязь между принадлежностью к созвездию Близнецов и литературными способностями.

Практически все они обладают даром слога и умением строить фразы. Они умело составляют доклады, отчеты, документы и учебники, сочиняют пьесы и пишут книги, при чем чаще всего это романы, жизнеописание или научно-популярная литература. Очень редко Близнецы ведут собственный дневник или пишут мемуары, не любят они и писать письма. Близнецы способны к языкам, поэтому среди них часто встречаются полиглоты. Любимый язык обычно французский.

Речевые способности Близнецов настолько велики и разнообразны, что они могут убедить кого и в чем угодно. В устах Близнеца самые абсурдные идеи звучат разумно, а ложь кажется правдой. Талант подобного свойства толкает некоторых Близнецов на нечестный путь, но это происходит не столь уж часто, потому что он в душу идеалист. И все же следует признать, что эти способности, наряду с невероятной ловкостью рук, могут сделать его непревзойденным мастером криминальных наук. Область, в которой с Близнецами трудно соперничать - предпринимательство.

Будучи легкомысленными, они обладают воображением и способностью к научно-исследовательской работе. Меркурий может сделать из Близнецов как гения, так и авантюриста. Сатурн оказывает положительное влияние на Меркурий, и если он находится в благоприятном положении для Близнецов, то рождаются люди, склонные к философии, преподавательской деятельности, дипломатической деятельности (службе).

ЛЮБОВЬ

Любить мужчину Близнеца легко и приятно, если только не отдаваться этому со всей страстью. У него есть некая свойственная лишь ему духовная сущность, которой он не будет делиться ни с кем. Не нужно усложнять и драматизировать отношений, необходимо относиться ко всему спокойно и просто, не надоедать ему, и попытаться все время будить его воображение.

Не протестовать против его переменчивости, а меняться вместе с ним. Нужно быть живым, интересным собеседником, потому что самое важное для Близнеца - интеллектуальный уровень партнера, он отдаст предпочтение в первую очередь не нарядами, а блестящему отточенному уму. Близнецы, как правило, женятся не один раз, хотя чем позже заключен первый брак, тем больше вероятности, что он сохранится на долго, может быть навсегда. Близнецы обладают способностью читать тайные мысли.

Влюбленный мужчина Близнец приносит с собой чувство защищенности от внешнего мира. Близнец готов помочь всегда и во всем. Но почти всякое правило имеет исключение. И этим исключением является возлюбленный Близнец. Тут уж ни о какой надежности говорить не приходится. Он может уйти за хлебом в соседнюю булочную, а вернуться через три дня. Тайные любовные связи часто кончаются неудачей. Их чувства поверхностны.

В ранней юности женщина Близнец абсолютно непредсказуема и любовь для нее - только игра. Но чем старше она становится, тем интересней с ней общаться. С наибольшей силой она проявляет себя в любви, так как именно любовь - та область, где лучше всего проявляется женская сущность, раскрывается все богатство и сложность ее натуры. Она сентиментальна и романтична, обаятельна и умна. Никто не может соперничать с ней по изобретательности в любви. С ней никогда не соскучишься. Для уверенности в постоянстве женщины Близнеца необходимо всегда находиться рядом с ней, все время напоминать о своем присутствии. Она не умеет владеть своими эмоциями и чувствами, подвержена частой смене настроений. Их влечет к Водолею и Весам, редко находят взаимопонимание с Тельцом. Ищут Льва, Овна, Рака, должны избегать Рыб и Стрельцов.