РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)

• Влияние: Венера/Юпитер.

• Символ: две плывущие в разные стороны рыбы, раковина, волна.

• Цвета: пурпурный, фиолетовый, морской зелени, синий, лиловый, морской волны, стальной.

• Камень: жемчуг, аметист, александрит, изумруд, сапфир, лунный камень.

• Цветы: нарцисс, крокус, жасмин, фиалки, незабудки.

• Металл: цинк.

• Талисман: узел (вензель), нарцисс.

• Счастливый день: понедельник, четверг, пятница.

• Неудачный день: среда.

• Благоприятные числа: 6, 7 (все числа, делящиеся на 7), 11, полная магия - 3, 7, 9,12.

Рожденные с 21 февраля по 1 марта под влиянием Сатурна - капризные натуры с несбыточными мечтами, любящие женщин, одиночество и перемены. Рожденные со 2 по 11 марта под влиянием Юпитера - любят величие и славу, чувствительны и тщеславны, честные и торжественные. Рожденные с 12 по 20 марта под влиянием Марса - жеманные, претенциозные натуры, общительные, чувственные, услужливые, любящие коллективные развлечения.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Это последний из знаков Зодиака. Рыбы обычно понимают всех и каждого, кроме себя. Всю жизнь может искать собственное "я", двигаясь на ощупь и оступаясь, не зная, как воспринять это "я".

Рыбами руководит и управляет скрытая сторона жизни. Их трудно чем-либо связать, в каждом моменте для них своя истина, они как утекающий газ. Рыбы рождаются усталыми, у них нет энергии для устранения препятствий, для ежедневных усилий по преодолению мелочных забот.

Их жизнь подобна дому без оконных стекол, сквозь этот дом дует любой ветер. Любая боль, жара, холод - все влияет на них и немедленно сказывается, делая бедного обитателя этого дома еще более бедным и усталым. Другие, наоборот, имеют нервическую энергетическую натуру, которая может держать их в состоянии бодрствования днями, неделями, в течение которых большинство их них изматывают себя, начиная множество незаканчиваемых дел, проектов, планов, откладывая их на завтра и т.д. Увлеченный, сильный тип Рыб, управляющих собой, но более убеждениями, уговорами, чем силой.

Рыбы - граждане Вселенной, не принадлежащие себе, они нигде и везде. Редко чувствуют себя желанными, им надо сказать, как минимум дважды, что вы хотите их видеть или угостить, прежде чем они подумают, что вы, возможно, и впрямь хотите их видеть. Рыбы интересуются всем и всеми, но очень специфически, для них нет ничего по-настоящему стоящего, но нет потенциально более внутренне богатого человека, чем развитые Рыбы.

Но таковы редки, так как для работы над собой нужны концентрация, усилия, сила воли. Рыбы где-то на пол-пути между нулем и бесконечностью. Они колеблются между плохим и величественным, между монастырем и тюрьмой, от невинного соглашательства до мазохистского уничтожения, от состраданья к человеческому несчастью до барахтанья в жалости к себе. Рыбы - жертвы самих себя и других. Рыбы - безгрешные дети, могущие сохранять спокойствие перед лицом настоящей опасности и впасть в панику от ерунды. Возможно, это самые преданные и привязчивые люди из всех знаков Зодиака. Вам хочется взять их с собой, смягчить их боль, помочь им найти себя, взять их за руку, вывести из тумана, но они редко позволяют вам сделать это. Они льнут к своим страданиям, которые ошибочно принимают за реальность. Обычно их "реальность" побеждает и затягивает помогающего в пустынную землю отчаяния.

Вот почему среди Рыб много фатальных женщин. Мистика и фантазия преобладает у них при выборе одежды, они мало заботятся о требованиях моды, могут быть даже небрежными в одежде. Женщине легче быть Рыбами, чем мужчине, так как общество считает томную мечтательную, нерешительную женщину очаровательной и не одобряет этих черт у мужчины.

ПРОФЕССИИ

Отношение к работе скорее интуитивное, чем рациональное, им надо работать в собственном ритме. Они хорошо реагируют на данные обстоятельства, не навязывают свою власть, "не давят" и отклоняются от давления свыше. Важной и личной работе преданы до самопожертвования.

Рыбы чрезвычайно талантливы - это писатели, художники, актеры, музыканты т.е. люди искусства. Для них подходят области деятельности: медицина, педагогика, исследовательская работа, духовенство, кораблестроение, сапожное дело, рыболовство, биржевые дело, а также среди них часты шулеры, мошенники, плуты. Многие из них проявляют интерес ко всему необычному: йоге, астрологии, хиромантии, теории перерождения и прочим оккультным наукам.

Из них получаются неплохие медиумы. Многие из них преуспевают там, где другие терпят провал, и проваливаются сами там, где другие легко справляются. Отношение к деньгам меняется в зависимости от взглядов на жизнь.

ЛЮБОВЬ

Столько вариаций, сколько рыб в море. Мужчина в диапазоне от Дон-Жуана, жаждущего отдать себя всем женщинам (акула в океане любви) - до молчаливо-страдающей жертвы.

Женщины от романтической, мистической, роковой женщины, до мягкой преданной, хотя и не очень покорной жены, принадлежащей единому мужчине целиком и навсегда, которая кажется слишком хорошей, чтоб в это верить. Есть и обожающее свое "божество" на расстоянии и никому не открывающее своих чувств, тем более объекту страсти. Любовь занимает почетное место, они могут любить на самом высоком экзальтированном уровне, либо не любить вовсе, низвести любовь до низшего уровня - это может быть рай или ад.

Нет более сложного сердца, чем сердце Рыбы - оно широко, загадочно, непостижимо как море. Его населяют многообразные порывы.

Любовь приходит к Рыбам тайно и растет незаметно. Они сами редко знают, где она началась и где она кончилась. Кажущая индифферентность объясняется внутренней скованностью или страхом связать себя надолго. Долго могут поддерживать платонические отношения и переживать свою страсть в одиночку, без явной потребности во взаимности, хотя некоторые легко поддаются страсти, их чувственность сильна и заразительна. Они не завоеватели, а предпочитают, чтобы их выбрали, но должно быть видно, что вы предпочитаете их, и никого другого.

Они не борются с соперником, лучше уйдут с пути, пожелают вам счастья с другим человеком. Предпочитают принести нелегкую жертву, чем устроить сцену ревности. Главная трудность - не знает, как начать, завязать отношения с человеком, но и не знает, как их порвать.

Колеблются оставить, покинуть или вернуться. Молчаливая мрачность, многие влюбляются в ущербных людей, моральных и физических калек, которых пытаются спасти своей любовью, так как любовь для многих Рыб обозначает помощь, они должны чувствовать себя желанными, понимающими, быть счастливыми без сомнения.

Если это так, то нет более преданного, покладистого, прощающего партнера. Урок для Рыб: учиться не жертвовать синицей в руках ради журавля в небе. Рыбы счастливы с Девой, Тельцом, Раком и Козерогом, понимают без слов Скорпиона. Им следует избегать Весов и Близнецов.