ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

• Влияние: Марс, Солнце.

• Символы: баран, олень, красно-желтые и зеленые квадраты.

• Цвета: ярко-красный, кармин, оранжевый, голубой, сиреневый, малиновый и все блестящие (фиолетовый цвет - неудачный).

• Камни: алмаз, рубин, аметист, кровавик, гелиотроп, лунный, аквамарин, изумруд.

• Цветы: боярышник, анемон (ветренница), душистый горошек, фиалка, василек.

• Металл: железо, сталь.

• Талисман: молот, золотое руно.

• Благоприятные числа: 4, 7, 9 (все числа, делящиеся на 9), 11

• Счастливые дни: вторник, воскресенье.

• Неудачные дни: пятница, суббота.

С 21 марта по 31 марта под влиянием Марса - рождаются натуры особенно отважные, агрессивные, твердые, сильные, недисциплинированные, мужественные, склонные к браваде и пылкие в любви. Рожденные с 1 по 11 апреля под влиянием Солнца - натуры гордые, великодушные, благородные, отважные, способные к командованию, честолюбивые, умеют преодолевать препятствия. Любовь для них большая привязанность. Рожденные с 12 по 20 апреля под влиянием Венеры - натуры страстные и нежные, ловкие и импульсивные, любящие музыку и изящные искусства.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Влияние Марса и Солнца дает искру, неустанное движение и склонность к преувеличению. Но Овны сделают все, чтобы избежать скуки и подавленности. Например, могут не пойти на похороны лучшего друга, но окружат заботой и вниманием близких друзей. Овны больше чувствуют, чем размышляют. Они могут быть крайне великодушны и обожают делать подарки и отдавать приказы. Мужественный, часто стоический тип, полный оригинальных идей и неутомимый любопытством ко всему новому. Знак пионеров и изобретателей. Любит прокладывать собственную тропу, любопытство может переходить в нескромность и несдержанность.

Женщины - Овны любят идти впереди моды, склонны к экстравагантности, предпочитают яркие цвета: желтые, зеленые, лимонные, оранжевые. И женщины, и мужчины Овны - потенциальные безумцы, это герои, завоеватели, крестоносцы. Но все это первичная, сырая энергия. Грубая сила может дать личность нетерпеливую, не считающуюся с чувствами других людей, приходящую в ярость и неистовство, если им мешают, несправедливую и агрессивную до садизма и разрушения (и саморазрушения тоже). У Овна есть элемент "себя", самоутверждения, но так же и жажды ответственности, самодраматизации и самоотречения. С Овном никогда не следует спорить.

ПРОФЕССИИ

Овны обычно, знают свою профессию с детства или со школы. Рутина или сидячая жизнь неподходящий выбор, если не предвидятся перемены, риск, престиж, чувство незаменимости: "никто не делает это лучше меня". Как правило, Овен знает, как обращаться с людьми и животными, особенно с людьми, не работающими ежедневно с 9 до 17. Из Овнов выходят динамичные способные продавцы, коммивояжеры, лекторы, дантисты, ветеринары, солдаты, полицейские, мясники, замечательные механики, хирурги, скульпторы. Хорошо ладят с огнем и металлом. Мускулистое тело Овна обещает спортивную карьеру. Независимо от выбора профессии, Овен стремится быть первым, лучшим бойцом. Овен - молодой знак, у него потребность в браваде, показухе. Отношение к деньгам - умело зарабатывать и умело тратить, не ради влияния, но ради власти.

ЛЮБОВЬ

Готов к любви и сексу в раннем возрасте, раньше, чем позволяет общество, из-за этого в ряде случаев Овны в молодости проходят через домашние конфликты. Иногда имеют большие неприятности, т.к. мальчик-мужчина нарушит любые установки во имя осуществления своих первых желаний. Девочка-женщина станет осознанной задирой и сама подведет себя под изнасилование. Имеют тенденцию во всех возрастах влюбляться с первого взгляда. Если они влюбляются, ничто не устоит перед их страстью. Их часто влечет запретный плод, они стремятся заполучить его любой ценой. Взамен готовы отдать себя. Они великодушны, подчас расчетливы. При отталкивании страсть Овнов переходит в одержимость и ярость, а иногда вплоть до убийства. С другой стороны, они быстро примиряются и успокаиваются. Для Овнов любое красивое приключение, соблазны - приглашение к перемене. Все Овны импульсивны, порывисты, иногда наивны. Почти трогательные любовники, чьи прихоти должны удовлетворяться так же как у капризного ребенка. Как дети они любят хвастать, "срывать" аплодисменты. В мужчине есть что-то показное, да и женщины любят демонстрировать свои преимущества. Могут быть глубоко преданы, но временно, пока отношения неопределенны. При первом признаке повторяемости все бросает и удаляется.

Примитивный мужской тип имеет что-то от пещерного человека. Он стремится подчинить женщину и реализовать сексуальные потребности, но покинуть ее, когда все позади. Более развитой тип хочет быть героем для возлюбленной, мечтает о подвигах для нее. Овен не выносит, чтобы его ограничивали в стремлении к воле, идеалу, амбиции. Когда теряет себя на время, рушится жизнь. Примитивный женский тип должен немедленно удовлетворяться. Не контролирует свои желания. Если мужчина не удовлетворяет ее, она порывает с ним. Более развитой тип - тип абсолютной любви и преданности.

Дилемма: конкурировать или кооперироваться. Со своим другом любит доминировать, подчинится только более интеллектуальному и развитому напарнику. Тогда она может стать замечательной любовницей, чьими капризами пренебрегают из-за их временности. Женитьба у Овнов находится под большой угрозой, чем у других знаков, нуждается в любовном терпении для сохранения брака. Его энергию следует направлять осторожно, не угнетая его энтузиазма, придавать нужное направление. Овен должен избегать в браке и дружбе Рака, Скорпиона, Рыб. Должен искать Весы, Стрельца, Льва.