ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

• Влияние: Венера, Сатурн.

• Символ: весы, книга.

• Цвета: темно-голубой, зеленый, морской волны и пастельные тона.

• Камни: опал, лазурит, коралл, алмаз, сапфир, жемчуг, берилл, лунный камень, зеленая яшма, хрусталь, хризолит

• Металл: бронза.

• Цветы: календула (ноготки), розы, фиалки.

• Талисман: сердце, книга.

• Счастливый день: пятница, суббота.

• Неудачный день: вторник, воскресенье.

• Благоприятные числа: 2, 5,(все числа, делящиеся на 6), 9, 15.

Рожденные с 24 сентября по 2 октября под влиянием Венеры - нежны, доброжелательны, мечтательны. Рожденные с 3 по 13 октября под влиянием Сатурна - благоразумны, живут без роскоши и честолюбия. Рожденные с 14 по 23 октября под влиянием Юпитера - любят вкусно поесть, чувственны, способны к литературе, любят церемонии.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Темпераментный, колеблется в поисках баланса, верного момента, нужного слова в пути. Ни один знак не имеет больше маниакально-депрессивных и не героических людей, ни у какого знака нет лучшего чувства времени. Весы подчеркивают роль знания, любят накапливать факты, ценят информацию любого рода, утаивание информации считают преступлением.

Как воздух, хотят циркулировать свободно, ненавидят темноту, презирают плохо освещенные комнаты, нуждаются в людях вокруг себя, знают как их завоевать: шармом, лаской, лестью, спонтанным гостеприимством, щедростью, великодушием, охотно оказываемыми услугами, пониманием точки зрения других людей. И мужчины и женщины пытаются всю жизнь обольщать, ожидая в ответ похвалы, привязанности, поощрения, восхищения, одобрения, не могут жить, не чувствуя себя популярными, любимыми всеми, включая удачу.

Чувствуют себя обманутыми, если считают, что их не любят. Зависимость от окружающего мира мешает их оригинальности, они лучше работают над чужими идеями, улучшая их. Полны богатых намерений, доброй воли, мало силы воли. Тенденция - избегать ответственности. Они будут лучше спать, чем бороться. Никому и ничему не могут сказать "нет".

При выборе между соблазнами и искушениями колеблется воля. Это может вести к безразличию, компромиссам, недостатку обязательности, иногда к некоторой трудности, в итоге - к комплексу вины. Весы - знак меры и умеренности. Они не прочь измерять, но не хотят быть посредственностью. Их история - множество точек зрения. Они лучше утратят идею, но спасут жизнь. Весам надо учиться пользоваться чувствами для принятия решения и преодоления сверхпассивности. Женщины-Весы создают самые лучшие модели одежды.

Они - вершина элегантности. Они осторожны, так как любят ублажать, производить хорошее впечатление. Обращают внимание на покрой своей одежды, но не всегда уверены в цвете, предпочитают серые, голубые, бледно-зеленые тона и все пастельные, а также все нерезкие духи. Мужчины очень озабочены модой, иногда в снобистском духе, бывают иногда женоподобны в одежде.

ПРОФЕССИИ

В юности балансируют между несколькими возможностями. Им нужна помощь. Им надо сделать несколько предложений и не торопить. Давить нельзя, лучше сделать несколько попыток, чем толкать на что-то. Тратя много времени и энергии, они легко устают. Хороши в работе с другими. Отличное чувство коллективизма.

Легко и непринужденно отдают приказания, при первом препятствии могут уйти в сторону и отступить. Если они в работе, то делают ее хорошо. Лучше всего у них получаются завершающие мазки. Ценно их сверхестественное чувство времени и нужного момента. Оно не может превратить их в соглашателей. Есть опасность дилетанства.

Лучшее применение - все, что связано с модой и развлечениями: модельеры, декораторы, продавцы предметов искусства, антиквары, агенты по продаже книг, театральные агенты, юристы, судьи. Часто стесняются требовать им причитающееся, собирать долги, не проверяют счетов и никогда не бывают рабами денег и собственности, но умеют рассчитать свой бюджет.

ЛЮБОВЬ

Весами управляет брак, более других знаков Весы нуждаются в союзе с партнером, чтобы чувствовать себя совершенными. Весы - мост между Девой, которой руководит разум, и Скорпионом, руководимым желаниями. Мост висячий и колеблющийся, обозначает так же конец человеческого рода, что значит - ограниченная энергия, короткое дыхание, недостаток физических сил. Они не влюбляются с первого взгляда, не порабощены чувствами.

Для Весов Венера обозначает дополнительную любовь. Завершая индивидуальный и социальный портрет Весов, необходимо отметить, что основной чертой является умение ладить с людьми, нравиться в обществе. Весы сентиментальны, они не могут не быть нежными, потребность в общественном одобрении может заставить их предпочесть красивое лицо или выгодное положение внутренней глубине и совместимости, могут вступать в брак лишь наполовину по сердцу.

Весы покладисты, и умеют найти общий язык с человеком. Их телу не хватает инстинктивного, животного, поэтому оно должно поддерживаться сверхобильным, иногда порнографическим воображением. Они сделают почти все, что угодно, лишь бы не быть одинокими и иметь диалог. Женщины-Весы нежны и обворожительны, могут адаптироваться с любым мужчиной, иногда даже до самоотречения и мазохизма. Это идеальные помощницы, находящие счастье в успехах мужа. Но они тоже отворачиваются и могут искать счастья на стороне, если не чувствуют себя любимыми, утешаются быстро.

Мужчины-Весы не изображают из себя завоевателя, а часто ожидают первого шага от женщины. Если женщина не делает первого шага, чувствуют себя нежелательными и отвергнутыми, сдаются и ищут удачи еще где-то. Склонны обольщать каждого в любое время, если Весы уверены, что их хотят, что являются центром внимания избранника. Нет партнера более обворожительного, великодушного и приспосабливающегося. В обратном случае Весы становятся мрачными и холодными. На них легко влиять. Они рассчитывают на женщин в достижении успеха и цели.

Мужчины и женщины иногда колеблются между двумя привязанностями, которые кажутся в равной степени необходимыми. Бывает, что всю жизнь пытаются объединить, совместить их, сделать оба предмета любви друзьями. Чтобы сделать выбор. Весам необходимо сначала научиться любить, принимать решение, опираясь на чувство. Для Весов больше всего подходят: Овен, Лев, Водолей, Близнецы, следует избегать Рака и Козерога.