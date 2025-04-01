РАК (22 июня - 22 июля)

• Влияние: Луна.

• Символ: рак, краб, сердце.

• Цвета: белый, светло-голубой, синий, серебряный, цвет зеленого горошка (серый цвет - неудачный).

• Камни: лунный камень, изумруд, рубин. • Цветы: жимолость, водяные лилии, все белые цветы, жасмин.

• Металл: серебро.

• Талисман: клевер, сердце.

• Удачный день: понедельник, четверг.

• Неудачный день: вторник, суббота.

• Благоприятные числа: 2, (все числа, делящиеся на 2), 4, 5, 8.

Рожденные с 22 июня по 1 июля - добрые, страстные, чувствительные, обладают развитыми художественными способностями и способны заставить окружающих себя любить. Рожденные со 2 июля по 11 июля под влиянием Меркурия - легкомысленные, любопытные, иронические, претенциозные, склонные к коммерции. Рожденные с 12 по 22 июля под влиянием Луны - мечтательные, беспокойные, чувствительные, богемные, способные к оккультным наукам.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Интеллект западает в душу от "темноты". Рак обладает хорошим интеллектом, невероятной памятью, он только не должен пользоваться ею для самокопания, сожаления и мести. Хорошо, если Рак пользуется своим богатым жизненным опытом в качестве оружия, с которым можно выйти, а не в качестве гнезда, в которое можно отступить. Если бы он перестал бояться созданных им же фантомов, а заставил бы их работать на себя, если бы он заставил себя жить в реальности, а не в мечтах! Если бы он думал о своем завтра и отбросил бы то, что было вчера!

Но Рак пятится назад или в сторону, пугается. Если надо - идет вперед, но останавливается в испуге, сдерживая дыхание. Ни у какого другого знака нет большей потенциальной ласковости, чем у Рака, никто не может быть более игривым, любящим. Если же нет, всегда есть угроза бегства в подсознание от жестокой действительности. Ни один из знаков не тоскует по дому, по Родине, как Рак. Раку нужно время на размышление, его нельзя торопить. Если хватит терпения культивировать Рака, как редкое растение, нет большой отдачи, чем от него.

Женщины-Раки любят заботиться о своем теле, как кошки, предпочитая шелка, кружева, нежные тона, длинные волосы, следуя за модой с благоразумной элегантностью. Мужчины обычно холеные, манерные в молодости, с тенденцией стать небрежными в более поздние года.

ПРОФЕССИИ

В юности Рак не спешит стать взрослым. Мир ограничен основными жизненными потребностями: голодом, жаждой, сном. Они ждут, пока судьба решит за них, чем заняться. Многие идут по стопам отцов, занимаясь фамильным ремеслом, однако открытый протест может привести к выбору противоположной от семейного занятия профессии. Лунный тип - медленный, летаргический, вялый, апатичный, лучше проявляется в рутинной работе, требующей минимума умственных усилий. Пока он делает работу, он думает о чем-то своем.

Медленно начинает, но упорен, сознателен, послушен. Будучи занят работой, он знает, как упростить работу себе и другим. Этот тип лучше работает в интимной, семейного типа обстановке, где он симпатизирует всем окружающим. Он часто позволяет недооценивать себя, эксплуатировать, получать меньше, чем заслуживает. У него не хватает "нервов" просить о прибавке.

Первический тип (влияние Сатурна) может злоупотреблять фамильярностью, но не может отдавать или принимать приказы, переходить с работы на работу, колеблясь между взрывами энтузиазма и крайним раздражением. Оба типа потенциально хороши в работе, связанной с детьми, животными, пищей, одеждой, водой, жидкостями вообще. Из них получаются хорошие специалисты по разведению лошадей, собак, персонал детских садов, зоопарков, цирков, детские психологи, психиатры, акушеры, няни, владельцы и управляющие баров, пивных, ресторанов, магазинов, навигаторы, садоводы, лесоводы, часовщики.

Они могут быть отличными мамами. Нередко некоторые типы Рака несут в себе нечто паразитическое. В лучшем случае их приучают к порядку или они только играют в азартные игры и лотерею, в худшем - становятся алкоголиками и бездельниками. ЛЮБОВЬ Самый чувствительный и эмоционально уязвимый из всех 12 знаков. Может жить самой богатой и самой мучительной жизнью. Успех его, как индивидуума, зависит от того, сумел ли он разрушить проблему взаимоотношений с матерью, чтобы не остаться зависимым от нее.

Часто отвергают физиологический аспект любви. Поэтому этот знак легче для женщин, решающих проблему взаимоотношений с матерью тем, что сами становятся матерями. Женщина должна опасаться комплекса Эдипа (по Фрейду), когда мать выходит замуж за сына. Следует избегать страсти к собственному сыну. Другие не в силах порвать с семьей и остаются старыми девами или компаньонками родителей. В юности Раки - романтики, мечтают об идеальной любви. Они - тихая, глубокая вода. Воображение опережает жизненный опыт.

При реализации первого увлечения с первой попытки их чувствительность, глубина чувств делают их великолепными, нежными любовниками. Они идеальны в постели, но им требуется эмоциональное содержание каждой сексуальной связи. Они ждут исключительной любви, понимающей, поражающей, поддерживающей, в ответ они отдадут себя целиком и окружат партнера нежностью. Эти романтики могут быть тиранами, собственниками, они обычно первыми испытывают удар от разочарования и бегут от враждебного мира, если можно, к матери, или ищут спасения в одиночестве.

Прячут желания из страха увидеть их вульгаризированными, мечтают о недоступной любви. Мужчины - Раки могут быть мирными, спокойными и простыми, а любовь их верной и непоколебимой. Из таких получаются преданные мужья и отцы, живущие только для семьи.

Другие могут быть капризными, мучающимися загадками для самих себя, утонченными и однозначными. Этот тип кочует от женщины к женщине в поисках своей идеализируемой матери или же впадают в фатальное безответственное чувство. Он даже может покончить с собой или объектом любви. Некоторые находят женщину опытнее и старше себя, которая умеет выявить их потенциальные возможности, в основном лирические и философские таланты. Делают они это через поддержку и умиротворение, и тогда отдача Рака очень велика.

Женщины тоже делятся на два типа: очаровательных, ласковых, слишком застенчивых, иногда фригидных, немного задиристых женщин с детскими вспышками раздражения, и женщин, пытающихся водрузить себя на пьедестал, внушить чувство о недосягаемости любви. Первый тип может добровольно довести себя до того, что станет сущим объектом секса, смиренной до рабства, переоценивающей своего мужчину, ищущей в нем идеального отца, "наседки", они подчас излишне опекают своих детей. И мужчины, и женщины склонны подчинять себя целиком своему партнеру. Они идеальны, если чувствуют себя любимыми, и они самые тяжелые, если не чувствуют любви, сами живут при этом трудной и мучительной жизнью. Их внутренняя жизнь зависит от их успеха в качестве родителей. Это их обогащает, но может сделать и банальными. Единственный знак, могущий найти взаимопонимание со всеми, но особенное счастье находит со Скорпионом, Девой, Козерогом, Рыбами.