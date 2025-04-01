ЛЕВ (23 июля - 23 августа)

• Влияние: Солнце.

• Символ: лев, лебедь.

• Цвета: пурпурный, золотой, оранжевый, алый, черный (белый цвет - неудачный).

• Камни: янтарь, хризолит, топаз, рубин, оникс, алмаз.

• Металл: золото.

• Цветы: пионы, ноготки, гладиолусы, хризантемы.

• Талисман: божья коровка, лев, орел.

• Счастливый день: воскресенье.

• Неудачный день: суббота.

• Благоприятные числа: 1, 5, 9.

Рожденные с 23 июля по 3 августа под влиянием Сатурна - натуры сильные, мистические, пылкие, не любящие одиночества и принуждения.

Рожденные с 4 по 12 августа под влиянием Юпитера - щепетильные и рассудительные натуры, придирчивые, любящие арифметику и церемонии. Рожденные с 13 по 23 августа под влиянием Марса - натуры сильные, властные, любящие и поклоняющиеся власти и командованию. Ум сочетается с силой. Процветают и преуспевают в армии.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Солнце означает жизнь, тепло, огонь, пламя, свет, сознание, идеализм, дисциплина, лучистое величие. Человеческое сознание в противоположность "лунному" подсознанию. Внутренне Львы осознают свою социальную роль, что может сделать из них искателей статуса.

К сожалению, не все имеют внешнее сходство с царем зверей, но все имеют его амбицию. Львы - огненно страстные и мужчины, и женщины, отказывающиеся играть вторую скрипку, считают себя центром вселенной, звездой, отражением своего собственного воображения.

Они хотят руководить, вести, внушать, дарить удачу, засыпать подарками, защищать, развлекаться. Они могут быть великодушными до безрассудства. У них нет чувства опасности.

Лояльные, явные, откровенные, они не могут жить в моральном отрицании, им требуется объяснение и урегулирование при первой же тени сомнения. Секрет их силы - вера и правда. Не любят темноты, живут в соседстве с огнем, войнами, катаклизмами, которые сами иногда и вызывают.

Их враг - гордость, особенно если она не оправдана. В этих случаях наступает психическая инфляция: депрессия, причуды, бранный болезненный юмор. Получается заносчивая, болезненная, помпезная личность, наказывающая за свои неосуществленные амбиции тирана, являющегося рабом своих пороков, мелкого беспокойного авантюриста, считающегося только с самим собой. Наполеоновский комплекс может довести иногда до сумасшедшего дома.

Женщины - Львы хотят, чтобы их замечали и заботятся о том, чтобы показать себя, предпочитая шелка, орнаменты, яркие цвета, резкие духи. Они не следуют моде, они ее вводят и копируют видных дам общества, если могут себе позволить, то много тратят на одежду, если нет - то подчеркивают количество в ущерб качеству одежды и пользуются дешевыми мехами, поддельными драгоценностями, вульгарными духами. Мужчины много время тратят на одевание, причесывание. Они хорошо смотрятся в смокинге. У Льва страсть к толстому карману.

ПРОФЕССИИ

С самого начала осознает важность выбора профессии, общество ждет от них существенного вклада. На ставке вся карьера. Они не хотят вдаваться в мелкие детали, играть подчиненную роль, а стремятся к ответственности, они неутомимы. Они не любят следить, сидя за чьей-то работой, они хотят быть первыми по большому счету.

В работе могут превзойти даже Тельца. Они ненавидят, когда их прерывают, или плохо ассистируют, или чинят препятствия неумелостью. Для них лучше всего работать или независимо, для себя (искусство, интеллектуальный труд, предпринимательство), или войти в высокие административные круги, взбираясь вверх по иерархической лестнице. Они хороши во всем, что касается политики, культуры или шоу-бизнеса, а также физвоспитания.

Из них получаются хорошие ювелиры, водители такси, дипломаты, политики, артисты, владельцы галерей, театральные постановщики, декораторы, режиссеры, атлеты, директора, председатели, президенты, администраторы.

Любят зарабатывать большие деньги и еще больше тратить. Они берут в долг, раздают, тратят, часто живут не по средствам. Это самые неисправимые картежники, но невезучие. У Льва самый высокий показатель успеха из всех знаков Зодиака, но и самые ужасные провалы.

ЛЮБОВЬ

Лев - знак, благоприятный для мужской чести по крайней мере там, где мужчине позволено еще создавать империю, династию. Для женщин-Льва часто затруднительна реализация их романтической амбиции: найти мужчину, который воздвигнет ее на пьедестал, на который у нее есть право.

Они обычно стараются выйти замуж за высоко стоящих на социальной лестнице, долго воздерживаются от брака, пока не найдут того, кого, как им кажется, хотят: хорошо подкованного мужчину с деньгами, который позволит ей как следует выглядеть и верховодить дома. Они считают любовь козырной картой в игре с жизнью и сдерживает свои чувственные вопросы, которых у нее не слишком много, часто бывают фригидны.

Многие женщины-Львы думают, что они красивы, часто так оно и есть. Они боятся отдавать себя физически из-за страха потерять красоту, многие расплачиваются нервным срывом примерно к 30 годам за женитьбу или замужество по расчету.

Мужчины могут быть самыми великодушными и щедрыми любовниками или поклонниками. Они не очень нежны, но очень страстны. Они хотят найти женщину, достойную их самих и их великой романтической судьбы, для которой, по их мнению, они рождены. Они не могут представить, что какая-то женщина может их отвергнуть. С другой стороны, удачный комплимент Льву бросает его к вашим ногам, в нем есть что-то от Павлина. Любовь для Львов - праздник, экзальтация.

Аппетиты Львов велики, желания настойчивы, боль глубока, они не видят смысла в нерешительности, в сомнениях относительно чувств и ситуаций. Они не любят, чтобы им становились поперек дороги. Если Лев не любим, он не может простить себе своего выбора - его злость разрушительна. С другой стороны, никакая женщина не может стоять на пути к положению в жизни и карьере.

Если она это делает, то Лев избавляется от унизительного для него положения, даже если это грозит для него одиночеством. Преуспевающий в обществе Лев может позволить верховодить собой дома, когда никто этого не видит. Он может быть самым покладистым в мире мужем. Неудачник же может быть самым ужасным тираном в личных отношениях, норовистым, помпезным, оскорбляет женщину, обвиняет ее во всех неудачах жизни.

И мужчины, и женщины-Львы должны решать конфликт между любовью и положением в обществе в пользу любви и постараться преодолеть тщеславие, когда сделан выбор. Львы счастливы со Стрельцом, Овном, Близнецами, Весами. В дружбе и браке следует избегать Скорпиона и Тельца.