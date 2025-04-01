ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

• Влияние: Меркурий.

• Символ: дева, куб, чан.

• Цвета: белый, голубой, фиолетовый, зеленый.

• Камень: нефрит, сердолик, "кошачий глаз", агат, карнеол, яшма, малахит, топаз, хризопраз, мрамор.

• Металл: олово, медь.

• Цветы: астры, мать и мачеха, красные маки.

• Талисман: кузнечик, астра.

• Счастливый день: среда.

• Неудачный день: четверг, пятница.

• Благоприятные числа: 3, 5 (все числа, делящиеся на 5), 6, 12 (все кратные 12), 20, 27.

Рожденные с 24 августа по 2 сентября под влиянием Солнца - обладают чувством гармонии, спокойствием и тенденцией к сидячей жизни. Рожденные с 3 по 11 сентября под влиянием Венеры - скрытны, застенчивы, часто однолюбы. Рожденные с 12 по 23 сентября под влиянием Меркурия - скромны и находчивы, иногда ленивы.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Дева, возможно один из самых сложных и богатых знаков Зодиака. Потребность в культуре, в совершенствовании, понимании через логику, дедукцию, систему. Это скептики, не верящие в откровение и интуицию. Но большинство религиозных философов представляют своих духовных лидеров рожденными от Девы. Девы редко преувеличивают, анализируют и думают, что видят все слишком ясно, все относят на свой счет, критикуют, пытаются упростить, очистить. Глубокая потребность в чистоте. Они как коты разрываются между любопытством и страхом. Дева - знак котов и вообще мелких зверюшек. Они беспокойны, хотят все обдумать, прежде чем делать. Иногда думают слишком долго, что лишает их спонтанности, а иногда из-за этого теряют шансы, упускают возможности. Они умны, работоспособны, надежны и могут делать все, что угодно, они могут быть идеальными средними представителями и маньяками, занудами, величайшими мыслителями и гениями. Существует 3 различных типа Дев.

ТИП I. Он всегда сдержан, скован, воздержан. Эта тенденция может быть в диапазоне от положительной до отрицательной крайности: от потребности в порядке, до маниакальной педантичности, от грошового собирательства до великого коллекционерства, от чистоты до чрезмерной щепетильности, от осторожного планирования до откладывания всего на завтра.

ТИП II. Дошел до обратной крайности, до физического и психологического поноса, как формы протеста и несогласия. Любит "грязь" всех видов, жажда силы и власти, жестокость до эгоистичности. Этот тип часто сравнивают со Скорпионом.

ТИП III. Смешанный, колеблющийся между первым и вторым. Держат одной рукой и дают другой. Промежуточная личность, неряшливый сегодня и охватываемый страстью к чистоте завтра. Респектабельный гражданин вдруг становится неистовым. Все типы отражаются в одежде, классический безупречный стиль, консервативный, заботящийся о деталях, но без особой фантазии, смелости или свободы. Иногда намеренно-изысканный, сверхформальный. Это может перейти в серость, однообразие, утратившее всякую связь с модой. Такие любят все донашивать, колеблются в покупке новых вещей. "Положительная" Дева носит тщательно подбираемую и подогнанную одежду, которая производит приятное впечатление простой.

ПРОФЕССИИ

Внимательны в юности к выбору профессии, осознавая, насколько жизнь серьезна, хотят учиться и работать над собой всю жизнь. Любовь к деталям и совершенству, острый анализ, иногда переходящий в алчный педантизм, беспокойство о здоровье, все это открывает перед ними большие возможности. Девы безупречны независимо от выбранной профессии.

Они могут предпочитать работать в одиночку, но это не исключает способности к коллективизму. Они корректны с вышестоящими, строги к подчиненным, иногда чуть покровительственны, снисходительны. Они считают неудобным просить о повышении. Им иногда подолгу недоплачивают, им платят знаками поощрения, медалями, патентами. Они внимательны, осторожны в денежных вопросах и могут жить на небольшие деньги, умеют медленно копить на "приятное" завтра, заботясь о черном дне. Редко рискуют в азартных играх, не полагаются на удачу.

Из Дев выходят хорошие доктора, фармацевты, ветеринары, служители неотложной помощи, акушеры, массажисты, травники, диетврачи, лингвисты, также часовщики, оптики, инженеры, химики, клерки, дизайнеры, фермеры, прачки, чистильщики, владельцы магазинов, секретари, телефонные операторы, домашний персонал, гражданские служащие, специалисты по текстилю и уходу за лошадьми. Девы считаются "рабочими пчелами" общества. Они любят свою работу до самоотречения.

Это стержень их жизни. ЛЮБОВЬ У Девы нет природного инстинкта что-либо предпринимать. Если их сердце поймано, они отступают, уходят в укрытие, чтоб подумать. Они ненавидят и боятся всякой неизвестности и ожидания. Некоторые Девы боятся, что вынашивание детей лишит их женственности, привлекательности.

Другие становятся матерями, привязанными к детям и отказываются от своей независимости. Страсть кажется Деве болезнью души, которую разум должен излечить. Они анализируют свои чувства, стараясь свести их к минимуму с помощью разума, сомнений, прений, насмешки, будучи при этом привязанными сильнее, чем они думают. Девы - горящий лед, они не изливают свои чувства и любовь, доказывая делами больше, чем словами. Нежность принимает форму унижения, клянясь в преданности, того же не ждут в ответ.

И они держат слово. Они рассчитывают на отношения, где главный акцент делается на моральную честность, чистоту, глубокое целомудрие, привязанность, если они не могут иметь этого, то предпочитают одиночество. Ни один знак не имеет большего количество холостяков и старых Дев, изолированных в башне критицизма. Самые большие трудности встречаются на первой стадии отношений. Девы скованы или испытывают неловкость, когда надо дать понять другому, какие чувства они питают, иногда упускают свои возможности, возвращаются одинокими домой, мучимые страстными желаниями или ретируются на уровень обычных общепринятых отношений, которые приносят им безразличие, но спокойствие, дающее каждому из партнеров сидение в одиночестве, приводит их к глубокому прозябанию. В поздние дни жизни они вдруг взрывают все это ради одной невероятной страсти. Дева имеет самый большой процент остановки, задержки в последнюю минуту: почти все сделав, останавливаются.

Любовники-Девы делятся на 3 категории: удачливый тип соединяет дело с удовольствием; это обворожительный с ровным характером мужчина, любящий кухарничать и делать всякие домашние дела.

Женщина этой категории ласкова, оживлена, предана и "подает кофе в постель". Воздержанный тип может быть холодным до латентной импотенции, он пуританин, неловкий послушник, фантазирующий в одиночестве, прерываемым кратковременными приключениями. Женщина этого типа может быть узкомыслящей, делающей из своего одиночества монумент добродетели или превращая жизнь вокруг себя в лагерь муштры и дома. Третий тип дает возможность сексу диктовать свои правила, имеет похождения за похождением, сердце при этом почти не участвует. Иногда со склонностью к порнографии. Женщины этого типа могут начать как Лолита и закончить как нимфоманки в монашеском одеянии. Благоприятен союз с Козерогом, Тельцом, Скорпионом и Раком. Следует избегать Овна, Стрельца.