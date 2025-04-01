ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

• Влияние: Венера, Луна.

• Символ: бык (крылатый), корова (крылатая).

• Цвета: лимонный, желтый, ярко голубой, глубокий оранжевый, лимонно-зеленый, оранжевый и все весенние (красный цвет неудачный).

• Камни: бирюза, сапфир, агат, опал, изумруд, зеленый мрамор, нефрит, карнеол.

• Цветы: ландыш, сирень.

• Металл: медь.

• Талисман: сова, золотой телец.

• Счастливые дни: понедельник, пятница.

• Неудачный день: вторник.

• Счастливые числа: 2, 4, 16 (все числа, делящиеся на 6).

Рожденные с 21 апреля по 1 мая под влиянием Меркурия - обладают большими умственными способностями и склонностью к коммерческим и сельскохозяйственным предприятиям. Меланхоличны. Рожденные со 2 мая по 11 мая под влиянием Луны - мечтательны, благородны, нерешительны, склонны к политике и литературе. Рожденные с 12 во 20 мая под влиянием Сатурна - необщительны, пессимисты, боятся бедности и любят одиночество.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Двойное влияние Венеры и Луны обуславливает чувствительность и сентиментальность, что дает Тельцу спокойный и уверенный вкус. Любит неброскую, но хорошо сшитую одежду, оставляя право на экстравагантность за Овном, не любит ожерелья, жесткие воротнички и галстуки, любит духи с нежным запахом.

Сохраняет одежду надолго, обращается к одному и тому же стилю, если считает, что тот ему подходит. Обычно Тельцы миролюбивы и терпеливы. Потребность в гармонии заставляет их мириться со многим, но ужасно, когда их терпению приходит конец. Тельцы не любят споров, особенно в повышенном тоне и не выносят дисгармонической жизни.

Доверяют своему восприятию, внутреннему убеждению, основанном более на чувствах, чем на умозаключении. Осторожные наблюдатели, предпочитающие посмотреть еще раз вперед перед тем, как делать выводы. Для Тельцов важна объективность, они не любят размышлять, менее религиозны, чем другие знаки Зодиака, обладают отличной памятью, держат слово. Досаждают себе и другим своей нерешительностью, нежеланием иметь дело с переменой ситуации. Им следует преодолеть мнение, будто весь мир вращается вокруг них, следует учиться лояльности.

Они скрытны, когда речь идет об их личных делах, даже если они и разговорчивы. Великодушны, но в тоже время жадны и собственники. Необходимо учиться правильному балансу: "давать - брать". Тельцам присущи здравый рассудок, простота, прагматичная интеллектуальность. Чувства у Тельца острее, чем у других знаков.

ПРОФЕССИИ

В юности много думают о выборе профессии, хотят быть уверенными, что у них все хорошо получится, и они сумеют делать все хорошо, много зарабатывать. Не возражают против некоторой рутинности, против определенной повторимости, создающей впечатление стабильности. Привержены к соблюдению правил и любят успех. Ни один знак не тратит столько сил на пустяки. С библейских времен знак Телец ассоциируется с богатством, деньгами, которые Телец притягивает к себе и которые ускользают от неудачников, ибо они слишком много тратят, пытаясь свести концы с концами. Обычно у Тельцов хорошие руки.

Писатели-Тельцы предпочитают ручку машинке, а если печатают, то только сами. Лучшее применение Тельцов - все, что обеспечивает вознаграждение, удовлетворение чувств - от фермерского дела до разведения цветов, животноводство, поварские, пекарское, ресторанное дело (знаменитые шеф-повара по преимуществу Тельцы). Хорошо проявляют себя в том, что относятся к комфорту в доме: архитектура, внутренний интерьер, строительство в целом, расположены к моде, забота о красоте, ткачеству. Способны к поэзии, писательству, педагогике (особенно к преподаванию языков), живописи, музыке, экономике, биржевому делу. Как правило аполитичны (далее экономики, социологии, биологии, антропологии знакомство с политикой не идет).

ЛЮБОВЬ

В юности мечтают о любви, влюбляются в "Любовь" задолго до появления первого любовника. Когда это случается, им надо время, чтобы проснуться, открыться реальности, другой личности, пока их личность станет объектом любви. Страсть даже в более зрелые годы возникает не вдруг, а растет медленно и незаметно, но когда чувства заговорят, более чувственного знака нет. От своего выбора он не отступает.

Для Тельцов чувства и желания - одно и тоже. Увлеченность у Тельцов полная: он идет до конца, независимо от того, сладок или горек этот конец. В любви Тельца не может остановить ни критика ни неудобство, ни дискомфорт, хотя в других отношениях Телец практичен. Чувствительность Тельца выше сексуального акта, она видна во всем, что относится к любимому человеку: одежде, цвету лица, запаху, тону голоса. Любовь Тельца таит в себе интимность и изоляцию пустынного острова в солнечном сиянии, мистику теплой и темной пещеры. Она глубоко трогательна, нежна, не осложнена ничем и длится долго. Для Тельца сохраняет силу старомодное, романтическое обещание вечной верности, смерти подобно Ромео и Джульетте, если помешают их любви, причем это присуще и молодым, и зрелым Тельцам, мужчинам и женщинам.

Они хотят владеть своим возлюбленным(-ой) и принадлежать им до конца. Если действительность не соответствуй идеалу. Телец проходит через ад ревности, уныния, не хочет никаких примирений и отвлечений, иногда даже может умереть из-за разбитого сердца. Могут впадать в другие крайности - "донжуанство", алкоголизм, обжорство, но это сравнительно редко.

Из женщин-Тельцов получаются самые ужасные старые девы, мужчины-Тельцы в целом теплее, вдумчивее, преданные любовники, хотя и собственники, им приятно обеспечивать все потребности и окружать роскошью своих избранниц. В этом они могут даже переутомляться, но они не конкурируют с другими мужчинами за привязанность к своей возлюбленной, не делят ее с другими, не идут на компромисс, не забывают и не прощают измен и обманов.

Женщины-Тельцы хотят поклонения и ждут от любовников доказательства их чувств. Уверившись в чувствах, становятся уравновешенными, ласковыми и оживленными и с удовольствием балуют и портят мужчину разными способами. Обычно они знают, как удержать мужчин. И мужчины, и женщины придают огромное значение физиологическому аспекту любовных отношений и не терпят фригидного партнера. Связь с Тельцом - это запутывание, втягивание подчас в затруднительное положение. Брак с Тельцом сбрасывает со счетов возможность развода и рассчитан на гармонию. Из Тельцов получаются нежные теплые родители, заботящиеся о своих детях с удовольствием. Физически и психологически не переносят эмоциональной привязанности партнера к детям.

Тельцы преуспевают в гармонии семейной жизни, не выносят ссор, могут быть слегка диктаторами по отношению к детям. Если Телец преодолевает ревнивую собственническую струну, нет идеальнее любовника. Сентиментальный Телец и Скорпион - две противоположности друг другу. Правда, не всегда удачно Тельцу подходит Дева, Козерог, Водолей. Лев (для любви и дружбы). Следует избегать Рыб, Рака.