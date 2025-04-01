СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

• Влияние: Юпитер.

• Символ: кентавр-стрелок, звезды, жезлы, поднятый указательный палец

• Цвета: синий, голубой, фиолетовый, багровый.

• Камень: топаз, аметист, хризолит, бирюза, опал, карбункул, сапфир, изумруд, агат.

• Металл: цинк, жесть.

• Цветы: гвоздика, нарцисс, василек, пальма.

• Талисман: подкова, саламандра.

• Счастливый день: четверг.

• Неудачный день: среда

• Благоприятные числа: 3 (все числа, делящиеся на 3), 4, 9.

Рожденные с 23 ноября по 2 декабря под влиянием Меркурия - натура отважная и независимая, чувственные с твердым духом, увлекающиеся охотой и спортом. Рожденные с 3 по 12 декабря под влиянием Луны - обладают воображением и фантазией, любят далекие путешествия, обладают изменчивым настроением. Рожденные с 13 по 21 декабря под влиянием Сатурна - натуры настойчивые, чувствительные, любящие роскошь и гурманство, не имеющие отвращения к еде в целом, уединяющиеся для удовлетворения своих гастрономических потребностей.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Могут быть людьми ясного ума, решительными, у которых часто может быть и хорошая аудитория. Могут быть и обескураженными и высокими духом, великими и знатными, или же просто эгоманьяками. Многие путешествуют много и далеко как в мыслях, так и на деле, другие у "камелька" занимаются коллекционированием. Две крайности могут сосуществовать и не обязательно диссонансно. Зачастую реформисты: ностальгия живет в повстанце-реформаторе, а мечты авантюриста - в образцовом гражданине. Но негативные и позитивные, активные или пассивные - все волнуются из-за положения в обществе, хотят производить впечатление, и чтобы это впечатление было надолго, предпочтительно в форме вклада человечеству.

Жаждут оставить свой след на земле. Больше кого бы то ни было человек-кентавр жаждет быть совершенным человеком, часто достигает своего в более зрелые годы, иногда не ранее 60 лет, когда чувства зовут к перемене мест и людей, когда любопытство открывателей становится опасным. Взрослый Стрелец - знак зрелый, завершенный, женщины часто достигают определенного роста - физического, социального, душевного.

Могут походить на амазонок, стремясь быть равными или превосходить мужчин в стрельбе из лука. Известна женщина - Стрелец, ампутировавшая себе обе груди ради возможности попасть в Тибетский монастырь и написать сенсационную статью о жизни монахов. Многие лесбиянки родились под знаком Стрельца. Как выражение этого характера - вкус к одежде у женщин варьирует от твидовых костюмов, хорошо скроенных спортивных брюк и жакетов и тщательно стилизованных коротких стрижек до парадных роскошных одеяний в стиле "гранд", настоящих леди, любящих красивые меха, высокие стильные прически и дорогие украшения. Независимо от направления, они предпочитают качество.

То же относится и к мужчинам. Спортсмены, любят импортные свитера и шарфы, безукоризненно скроенные бриджи, но могут иметь и франтовый вид дипломата или почетного стареющего государственного деятеля.

ПРОФЕССИИ

В юности метят очень высоко, иногда переоценивают свои возможности. Рутина и посредственность не для них, любят играть роль, желательно важную, существенную, характер лучше всего проявляется на руководящих постах. Не любят слишком тяжелой работы, хотя держатся обычно за то, что выбрали, отдают себя с энтузиазмом и великодушием.

Лучше работают в коллективе, чем в одиночку. Пионерский дух коллективизма. К начальству относятся или с уважением, или открыто восстают против него. Им открыто широкое поле деятельности - от коневодства до охотничьих экспедиций, открыта дорога в духовенство, астрономию, хороши в работе по дереву.

Могут быть великими спортсменами, гимнастами, охотниками, жокеями, гонщиками и организаторами гонок, плотниками, поварами, владельцами гостиниц, коммивояжерами, переводчиками, политиками, репортерами, исследователями, ботаниками, миссионерами, докторами, химиками, инженерами, владельцами казино, юристами, судьями, священниками, общественными деятелями. Не очень хорошо умеют зарабатывать, ибо могут быть либо слишком беспристрастными и независимыми, либо слишком обеспеченными в вопросах денег.

Могут попадать в колоссальные полосы невезения, и тем не менее часто это закоренелые шулеры и спекулянты. Огромная потребность в комфорте. Многие считают, что они попросту тратят жизнь, зарабатывая на хлеб насущный. Среди Стрельцов значительно чаще встречаются "наемные партнеры" и женщины на содержании. Женщины могут конкурировать в работе, в продвижении по службе с мужчинами. ЛЮБОВЬ Огонь Стрельца не похож на пылкость Льва и Овна.

Это огонь, тлеющий под золой - перегоревшие, но еще не потухшие угли внутренних страстей. Бесконечно меняющийся Стрелец может заявить о себе. Одни - множеством различных способов направляют свои стрелы вертикально на высокие духовные вершины, считая физической акт любви средством мистического абстрагирования или на общественные устремления. Они ищут партнера, стоящего в жизни намного выше их, которому они за это продают свою обычно идеальную страсть. Другие выбирают горизонтальную цель и нет конца их завоеваниям. Любовь, спорт, приключения, упоение, короче - Дон Жуан на высокой лошади, но до познания жизненного урока Стрельца: "Стрела и мишень в конечном счете одно целое" - нацеленное в их собственное сердце. Мужчины-Стрельцы любят комфорт, определенную атмосферу легкости, роскоши, предпочитают женщину, которая не только повышает их гордое мнение о себе, но и хорошо ведет домашнее хозяйство, справляясь с ним в отсутствие мужа. Они могут быть отличными отцами и защитниками, но любят испытывать свое мужское естество.

Могут быть самыми неверными мужьями, считая это своей мужской прерогативой. Никто более них не придерживается столь двуликих понятий о мере. Они впадают в приступы яростной ревности, если им платят тем же. Они не прощают предательства, особенно если думают, что об этом знают другие. Стрелец ненавидит скандалы, как никто другой, всячески их избегает.

Женщины-Стрельцы либо крайне горды, воинственны, либо это величавые патронессы, желающие, чтобы их любили, чтобы их любили мужчины, которых они могут любить, уважать и возводить на пьедестал. Больше всего им дорого имя. Некоторые сами любят, чтобы их возвеличивали и поклонялись им. Они тоже не прощают предательства, но делают все для избежания скандала, другие не любят быть связанными и предпочитают замужеству свободную любовь или конкурируют с мужчинами за привязанность другой женщины. И мужчины, и женщины предпочитают партнера, выделяющегося из окружения. Человека не только другой социальной среды, но и другой расы и религии или другой страны, к которому они рады переехать и жить хотя бы в изгнании, но с пререгативами добровольной "заграничности". Стрелец счастлив в браке, дружбе и делах с Близнецами, Овном, Водолеем, Весами и Львами. Всегда стремится избегать Деву.