КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

• Влияние: Сатурн, Марс

• Символ: козел, лестница, башенные часы.

• Цвета: темно-зеленый, черный, пепельно-серый, синий, бледно-желтый, темно-коричневый и все темные тона.

• Камень: рубин, оникс, гранат, лунный, лазурит.

• Металл: свинец.

• Цветы: белая гвоздика, черные маки, плющ.

• Талисман: черный кот, дьявол.

• Счастливый день: вторник, суббота.

• Неудачный день: понедельник, четверг.

• Благоприятные числа: 3, 5, 7, 8 (все числа, делящиеся на 8), 14. Рожденные с 22 декабря по 2 января под влиянием Юпитера - спокойные, расчетливые, систематические натуры, приобретают состояние и успех, но есть риск разориться. Рожденные с 3 по 13 января под влиянием Марса - люди, от которых веет домашней скукой, известные плохим влиянием на окружающих. Рожденные с 14 по 20 января под влиянием Солнца - работоспособны, обладают жизненной силой, страстны, противоречивы, иногда предрасположены к унынию.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Знак судьбы, возмездия, философии, начала мира, безжалостности времени, отдаленно связан с инстинктами и использует умеренность и сдержанность в качестве внутренней системы самосохранения.

В целом Козероги не заботятся о том, чтобы выглядеть привлекательным. Редко говорят о себе и считают выше своего достоинства пускать в ход шарм. Они не демонстрируют своих достоинств, отчего производят слабое впечатление или вовсе не производят его.

Они обожают приглушенный свет в помещениях. Как и в других знаках здесь есть низкий, средний и высший тип, но все стремятся к восхождению на вершину духовную или житейскую.

Для их достижения не все имеют запас жизненных сил - выдержку, выносливость, несмотря на большую стойкость - основную черту Козерога. Некоторые из Козерогов - скала, противостоящая трудным ситуациям, другие вроде Девы - "рабочие пчелы", не знают устали в поисках моментальных решений или решают проблему с упорством Тельца, пока не находят правильного и окончательного ответа, пока не превратят свинец в золото. Козероги могут быть хладнокровными бизнесменами или политиками, умеющими вести сделки. Это терпеливые, справедливые, любящие, хотя и строгие отцы, не демонстрирующие свою любовь.

Пренебрежение к шарму и привлекательности у Козерогов отражается в одежде. Основные мотивы для мужчин и женщин - простота, умеренность, уравновешенность, скромность, экономностью мало фантазии. Обычно отступают от моды, многие просто презирают расходы на одежду. Аскетичны в молодости, но потом вдруг становятся экстравагантными. Единственный мотив, заставляющий их уделять одежде хоть какое-то внимание - амбиция. Более предпочитают выглядеть корректными, нежели вызывающими интерес.

ПРОФЕССИИ

В юности делятся на два типа: один рано узнает, что хочет в жизни и перестает быть ребенком в возрасте от 3-5 лет, другой - не может решить, когда надо принять важный шаг и откладывает его как можно дольше. Учится и взрослеет слишком медленно и остается зависимым от родителей до 30-40 лет, вплоть до паразитической неспособности делать какие-то усилия. Большинство Козерогов принадлежат к первому типу, не боятся тяжелой работы, обычно "раскачиваются" прежде чем начать, могут не отличаться обилием своих идей и импровизаций, терпеливы и пунктуальны, могут работать с раннего утра и до ночи, не чувствуя ни голода, ни жажды, ни однообразия.

Лучше работают в одиночку или нужен личный кабинет, для защиты от шума, лиц и контактов. Или работают на открытом воздухе за городом. Слабо развито чувство коллективизма, предпочитают все этапы работы выполнять самостоятельно, подобно архитектору, строящему свой собор в одиночку. Корректны и держатся на расстоянии с подчиненными, знают, как ввести их в работу.

Обычно внушают уважение, редко преданность. Они и сами относятся с уважением к начальству, но на расстоянии. Редко меняют работу и обычно становятся незаменимыми работниками. Козероги хороши в качестве пастухов, фермеров, горняков, копателей колодцев, строителей дорог, домов, конструкторов, часовщиков, юристов, антикваров, географов, агрономов, архитекторов, фармацевтов, горных инженеров, математиков, философов, социологов, администраторов, политиков.

ЛЮБОВЬ

Подобны красному вину, могут улучшаться с возрастом, когда исчезнет внутренняя скованность. Вначале они чужды с людьми из-за далекой связи с инстинктами.

Они противятся увлечению из страха потери и страдания. Они хотят минимум удовольствий из-за минимума боли, но маска ледяного безразличия может скрывать самые мучительные страсти, которые подавляются во избежании подчинения чувствам.

Следствие - срывы различной формы. Некоторые пытаются заполнить внутреннюю пустоту жаждой власти и коллекционированием, иные уходят в молчание или в нервные причуды, и, бывает, заболевают физически в пустыне эгоизма и скупости.

Другие, соглашаясь с такой судьбой, живут несчастливо в одиночестве, как если бы безразличие было естественным человеческим состоянием, или притворяются, что примирились с судьбой, провозглашая свое одиночество доказательством своих духовных достоинств, пряча догматизм и желчную въедливость под покровом фальшивой доброты.

Многие могут жить одинокой жизнью, без любви чуть ли ни до 40-50 лет. Потом они открываются, покоряются всему, против чего боролись и что отвергали, и отдаются этому целиком. Многие мужчины - женоненавистники и остаются старыми холостяками. Если и смотрят на женщину, то ищут честности, надежности, завершенности, обычно среди коллег в своем кругу. Чаще предпочитают женщину старше себя, желательно с деньгами, некапризную, которая была бы спокойной, хорошо поддерживала порядок и мало тратила. Не допускает скандалов, не разводится. Жена никогда не узнает о его даме сердца.

С другой стороны, нет лучшего компаньона для женщины в пожилом возрасте, чем он. Женщины-Козероги иногда бывают очень жесткосердечными. Они ненавидят роль домохозяйки, предпочитают сделать карьеру и добиться независимости, чем увлечься соблазнительным романом, часто они остаются холодными в объятиях партнера.

Замуж они выходят в силу финансовых и социальных причин. Некоторые из них имеют комплекс "золушки", они хотят быть любимыми, потому что считают себя достаточно привлекательными. Другие Козероги бывают спокойными и привлекательными женами. Если любовнику-Козерогу не везет, он может примириться. Внутренним оружием ему служит отдаленность инстинктов. Козероги страдают меньше других знаков. В эмоциональном плане Козерог должен искать Тельца, Деву, Скорпиона, особенно хорошо содружество со Скорпионом. Следует избегать Близнецов и Рака.